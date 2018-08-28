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Feribotta kamyonetin devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 01:44 | Son Güncelleme

Yalova- Yenikapı seferini yapan feribotta devrilen sebze-meyve yüklü kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı

Feribotta kamyonetin devrilmesi

İSTANBUL (AA) - Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta bir otomobilin üzerine devrilen kamyonet, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait feribot, Yalova'dan Yenikapı'ya hareket etti.

Feribotun arka bölümündeki sebze- meyve yüklü kamyonet, seyir sırasında yanındaki otomobilin üzerine devrildi.

Devrilen kamyonetteki sebze-meyve yükü, olay yerine getirilen başka kamyonetlere tahliye edildi.

Kamyonet vinç yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle iskelede oluşan araç yoğunluğu tekrar normale döndü.

Kaza sonucu kamyonet ve üzerine devrildiği otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Bu arada, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Feribotta kamyonet devrildi

Feribotta kamyonet devrildi

Feribotta kamyonet devrildi

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Anahtar Kelimeler:
feribot İDO Kaza

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