Feribotta kamyonetin devrilmesi

İSTANBUL (AA) - Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta bir otomobilin üzerine devrilen kamyonet, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait feribot, Yalova'dan Yenikapı'ya hareket etti.

Feribotun arka bölümündeki sebze- meyve yüklü kamyonet, seyir sırasında yanındaki otomobilin üzerine devrildi.

Devrilen kamyonetteki sebze-meyve yükü, olay yerine getirilen başka kamyonetlere tahliye edildi.

Kamyonet vinç yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle iskelede oluşan araç yoğunluğu tekrar normale döndü.

Kaza sonucu kamyonet ve üzerine devrildiği otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Bu arada, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.



