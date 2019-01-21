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Feribottan denize atlayan yolcuyu kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 16:06 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, Barbaros limanından Erdek'e hareket eden feribottan denize atlayan Erdi Y., feribot görevlileri tarafından denize indirilen kayıkla kurtarıldı.

TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, Barbaros limanından Erdek'e hareket eden feribottan denize atlayan Erdi Y., feribot görevlileri tarafından denize indirilen kayıkla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Erdi Y.'nin intihar etmek amacıyla denize atladığı öğrenildi. Tekirdağ'da oturan Erdi Y., dün saat 17.00 sıralarında Barbaros limanından Erdek'e giden 'Cemal Aksoy' isimli feribota bindi. Karadan yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan feribotta yolculuk eden Erdi Y., henüz belirlenemeyen nedenle denize atladı. Feribot görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken, bir sonraki seferin feribot görevlileri denize kayık indirerek Erdi Y.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İple bağlı can simidine tutunan Erdi Y., denizden çıkarılırken, Sahil Güvenlik ekiplerince limana çıkarıldı. İlk müdahalesi Barbaros limanında yapılan Erdi Y., ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdi Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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