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Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti

11.03.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki feribottan denize düşen şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki feribottan denize düşen şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Keskin (56) isimli bir vatandaş, Yalova’ya gitmek üzere Eskihisar’dan feribota binerek denize açıldı. Feribotun üzerinde dengesini kaybeden Keskin, denize düştü. Keskin’in denize düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen kılavuz tekne ile yarım saatlik bir çalışmanın ardından denizden çıkarılan ve kalbi duran Keskin, olay yerine gelen ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede yeniden hayata döndürülen Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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