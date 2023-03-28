HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Feribotun oluşturduğu dalga balıkçı teknesini batırdı! O anlar kamerada

Feribotun oluşturduğu dalga balıkçı teknesini batırdı! O anlar kamerada

28.03.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Yenikapı’da İDO feribotunun iskeleye yanaşırken oluşturduğu dalga, sahilde bağlı bulunan bir balıkçı teknesini batırdı. Teknenin battığı anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Feribotun oluşturduğu dalga balıkçı teknesini batırdı! O anlar kamerada

Korkutan olay, dün Yenikapı İDO iskelesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa-İstanbul arasında otomobil taşıyan Osman Gazi-1 Feribotu, Yenikapı’ya yanaşırken büyük dalgalar oluşturdu.

AW857652_02

Tarım ve Orman Bakanlığı S.S. Eminönü Su Ürünleri Kooperatifine bağlı olan balıkçı tekneleri, feribottan kıyıya doğru gelen dalgalarla savrulmaya başladı.

AW857652_03

Balıkçı teknelerinden 1’i dalgalara karşı koyamayarak battı. 2 tekne ise kıyıya vurarak ağır hasar gördü. Teknenin battığı anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

AW857652_04

Teknelerde toplam 1 milyon TL’ye yakın zarar meydana gelirken, kooperatif ile İDO arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

AW857652_05

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin döküp, kendini ateşe verdi... Eşi ve çocuğu yaralandıBenzin döküp, kendini ateşe verdi... Eşi ve çocuğu yaralandı
YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı! 4 aday kesinleştiYSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı! 4 aday kesinleşti
Kılıçdaroğlu, kampanyasının ilk reklam filmini paylaştı: Seçtiği şarkı dikkat çektiKılıçdaroğlu, kampanyasının ilk reklam filmini paylaştı: Seçtiği şarkı dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
feribot tekne

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Mart ayındaki seçim anketlerinin ortalaması hesaplandı

Mart ayındaki seçim anketlerinin ortalaması hesaplandı

Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Şimdiden en düşüğü 13.009 TL…

Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Şimdiden en düşüğü 13.009 TL…

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

Yavuz'un FETÖ firarisi Şükür'e attığı tweet tepki çekti!

Yavuz'un FETÖ firarisi Şükür'e attığı tweet tepki çekti!

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.