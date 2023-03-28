Feribotun oluşturduğu dalga balıkçı teknesini batırdı! O anlar kamerada

Korkutan olay, dün Yenikapı İDO iskelesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa-İstanbul arasında otomobil taşıyan Osman Gazi-1 Feribotu, Yenikapı’ya yanaşırken büyük dalgalar oluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı S.S. Eminönü Su Ürünleri Kooperatifine bağlı olan balıkçı tekneleri, feribottan kıyıya doğru gelen dalgalarla savrulmaya başladı.

Balıkçı teknelerinden 1’i dalgalara karşı koyamayarak battı. 2 tekne ise kıyıya vurarak ağır hasar gördü. Teknenin battığı anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Teknelerde toplam 1 milyon TL’ye yakın zarar meydana gelirken, kooperatif ile İDO arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

İHA

