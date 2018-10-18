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Feride, 6 gündür aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 12:48 | Son Güncelleme

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Nehri'nde 6 gündür aranan Feride Y.'nin cesedi bulundu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Nehri'nde 6 gündür aranan Feride Y.'nin cesedi bulundu. Arama kurtarma ekipleri, genç kızın cesedini Küme Evler mevkinde bulundu.
Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Feride Y.'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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