Feride, elektrik süpürgesinin fişini çekerken akıma kapılıp öldü

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, elektrikli süpürgenin fişini prizden çıkarmak isterken akıma kapılan Feride Yıldız (38), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evde halıları temizleyen Feride Yıldız, işi bitince elektrikli süpürgenin fişini prizden çıkarmak isterken akıma kapıldı. Evdeki yakınlarının çığlıklarına koştuğu Yıldız, çağırılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar
'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!
AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk
İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç
Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti
Irak’ta binlerce ölü balık karaya vurdu
İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar
Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
Okuyucu Yorumları 0 yorum