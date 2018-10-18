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Feride'nin cansız bedenine ulaşıldı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 18:03 | Son Güncelleme

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Nehri'nde 6 gündür aranan Feride Y.'nin cesedi bulunarak Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Feride'nin cansız bedenine ulaşıldı (3)

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Nehri'nde 6 gündür aranan Feride Y.'nin cesedi bulunarak Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 6 gün boyunca polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Mersin Büyüksehir Belediyesi ve DSİ ekiplerinin iş birliği ile aranan genç kızın cesedi Göksu Nehri'nin suyunun debisi düşürülerek Kümeevler mevkiinde çamura saplanmış halde bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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