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Feride'yi arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 14:55 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atladığı öne sürülen Feride Y.'yi (25) arama çalışmaları, Sökün mevkiinde yoğunlaştı.

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atladığı öne sürülen Feride Y.'yi (25) arama çalışmaları, Sökün mevkiinde yoğunlaştı.

Geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde Atatürk Köprüsü'ne gelen Feride Y., iddiaya göre kendisini Göksu Nehri'ne bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı polisi, sahil güvenlik dalgıçları ve AFAD ekipleri, Feride Y.'yi arama çalışması başlattı. Mersin Köprüsü ile Gabuşin Çayı'nın nehirle birleştiği noktada arama yapan AFAD, sualtı polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar, çalışmaları Göksu'nun denize döküldüğü Sökün mevkiine kaydırdı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Feride Y.'nin ailesinin tedirgin bekleyişi sürüyor.

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