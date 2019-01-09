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Ferit İli'nin ölümüne neden olmaktan yargılanan polisin cezası arttı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 12:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 3 yıl önce kendisinden kimlik isteyen polisten kaçarken, açılan ateş sonucu vurulan Ferit İli'nin (17) ölümüyle ilgili 1 yıl 8 ay hapse mahkum edilen Ali Aktoz'un cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından 10 yıla çıkarıldı.

Ferit İli'nin ölümüne neden olmaktan yargılanan polisin cezası arttı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 3 yıl önce kendisinden kimlik isteyen polisten kaçarken, açılan ateş sonucu vurulan Ferit İli'nin (17) ölümüyle ilgili 1 yıl 8 ay hapse mahkum edilen Ali Aktoz'un cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından 10 yıla çıkarıldı.
Alanya'daki ailesinin yanına gitmek için 18 Temmuz 2016 tarihinde, uçakla Antalya'ya gelen Ferit İli, havalimanında taksiye bindi. İli'nin durumundan şüphelenen taksi durağındakiler, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine İli'nin içinde bulunduğu taksi, havalimanı girişindeki nizamiye kapısı önünde durduruldu. Hakkında yakalama kararı bulunan Ferit İli, kendisinden kimlik talep edilmesi üzerine taksiden inerek kaçmaya başladı. İli, 'Dur' ihtarına uymayınca, kendisini takip eden polisler havaya ateş etti. İli, havalimanı duvarlarını çevreleyen tel çitleri tırmanarak kaçmayı sürdürdü.
KURŞUN BULUNAMADI
Polisin ateşi sonucu yaralanan Ferit İli, hastanede yaşamını yitirdi. İli'nin vücuduna giren mermi çekirdeğinin, sağ köprücük kemiğinden çıkarak, vücudunu terk ettiği belirlendi. Yapılan aramalara rağmen İli'nin ölümüne neden olan mermi çekirdeği bulunamadı.
3'ÜNE BERAAT, 1'İNE CEZA
Ferit İli'nin ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan polis memurları H.S., E.S., H.U. ile Ali Aktoz hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ve 'Çocuk Koruma Kanunu'nu ihlal'den ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar H.U., E.S. ve H.S'in beraatına karar verdi. Sanık Ali Aktoz ise 'taksirle ölüme sebebiyet' suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.
HAKİMDEN KARARA ŞERH
Hakim Alaattin Karakaya, Aktoz'un diğer polis memurlarının aksine hedef gözeterek ve nişan alarak kaçmakta olan maktule doğru 5-10 metre mesafeden, 2-3 el ateş ederek ölümüne neden olduğunun sabitleştiğini belirterek, sanığın 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama' suçunu işlediği ve bu madde gereğince cezalandırılması gerektiğini belirterek karara şerh koydu.
İSTİNAF MAHKEMESİNDEN 10 YIL CEZA
Baba Celal İli ise mahkemenin kararına itiraz ederek, davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, İli ailesinin itirazını ikinci duruşmada karara bağladı. Sanığın eyleminin maktule yönelik 'silahla kasten yaralama sonucu öldürme' suçunu oluşturduğunun anlaşıldığı kaydedilen kararda, suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman, yer ve suçun işlenmesindeki özellikleri, 'kastın yoğunluğu' dikkate alınarak Ali Aktoz'un 12 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulunduran mahkeme, hapis cezasını 10 yıla indirdi. Mahkeme, diğer sanıklar H.K., E.S. ve H.S. hakkındaki beraat kararını değiştirmedi.
Ailenin avukatı Fırat Kılıç, İstinaf Mahkemesi'nin alt sınırdan verdiği cezayı kabul etmediklerini belirterek, “Çünkü olaydaki şartların ağırlığı ve olayı engelleyecek imkanlar varken bunun yapılmaması hususu ortadadır. Buna rağmen alt sınırdan ceza verilmesini kabul etmiyoruz. Kaldı ki, sanığın iyi hal indirimini de kabul etmiyoruz. Çünkü, yerel mahkemede de suçtan dolayı herhangi bir pişmanlık göstermemiştir. Bu yönden kararı temyiz ettik. Bu arada, beraat verilen diğer sanıklar yönündeki kararı da temyiz ettik. Aldığı ceza itibarı ile sanığın bize göre tutuklama şartları oluşmuştur. Bu uygulanmadığı gibi sadece yurt dışına çıkış yasağı getirilmiştir. Sanık tutuklanmıyorsa, başka adli kontrol hükümlerinin de uygulanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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Ferit İli'nin ölümüne neden olmaktan yargılanan polisin cezası arttı

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