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Ferit Melen anısına Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 21:13 | Son Güncelleme

VAN'da 7 dağcı, Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarından merhum Ferit Melen anısına 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Ferit Melen anısına Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptılar

Gülay KUYUCU- Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- VAN'da 7 dağcı, Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarından merhum Ferit Melen anısına 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.
Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkması ve Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek için sürekli etkinlikler yapan Van Gölü Aktivisitleri Derneği tarafından 5'inci Süphan Dağı tırmanışı düzenlendi. Bu yılki zirve tırmanışı, 1906 yılında Van'da doğan, Van milletvekilliği, Maliye ve Milli Savunma bakanlıkları yapan, 1972 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti başbakanı olan, 82 yaşında vefat eden Ferit Melen anısına yapıldı. Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı tırmanışı etkinliğine yurdun çeşitli yerlerinden profesyonel 7 dağcı katıldı.
Etkinlik öncesi açıklama yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise bu tırmanışın çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu tırmanışı, Van'ın önemli bir siyasetçisi olan merhum Ferit Melen'in anısına atfediyoruz. Bunu bölgemizde yetişmiş ve emek vermiş büyüklerimize bir vefa göstergesi olarak düşünüyoruz. İlk kez yapacağımız bu etkinliği, aynı zamanda onların anılması ve yeni neslin de bilmesi için önemli buluyoruz. Yapacağımız etkinliklere katkılarda bulunmak isteyen gönüllülerimizi bekliyoruz" diye konuştu.
Bitlis'in Aydınlar beldesinden tırmanışa geçen dağcıların etkinliği eksi 23 derecelere kadar düşen soğuk havada 2 gün sürdü. Zirvede açıklama yapan dağcı Tarık Bünyamin Kaya, "Süphan Dağı zirvesinden eski Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarından merhum Ferit Melen'i saygı ve minnetle anıyor, rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ferit Melen anısına Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptılarFerit Melen anısına Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptılarFerit Melen anısına Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptılarFerit Melen anısına Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptılar

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