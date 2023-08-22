Ferman Toprak bakıcı fiyatlarına isyan etti! "25 bin TL alıp..."

Şarkıcı Ferman Toprak, 2017'de Hilal Öztürk ile nikâh masasına oturmuştu. Adel Su adında bir kızı bulunan şarkıcı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Ferman Toprak kızını bakıcı ararken fiyatlar karşısında şoke oldu ve isyan etti. Ferman Toprak, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Adel Su adında bir kızı olan Ferman Toprak, kızına bakıcı aradıklarını ifade etti. Fiyatlardan dert yanan Toprak, "15 bin TL, 20 bin TL, 25 bin TL maaş beğenmiyorlar. Anlamış değilim. Bir öğretmen bu maaşları alamıyor. Ne ara bu fiyatlar böyle yükseldi?" şeklinde konuştu.

"El insaf diyoruz" diyerek sitem eden şarkıcı "Çocukları boşuna okutuyoruz. En iyisi evlerde yatılı çalışıp, çocuk bakmak. Ekonomik kriz diyoruz ama her şey çığırında çıkmış" dedi.

