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Ferman toprak kimdir, kaç yaşında? Ferman toprak ve eşi Hilal toprak ayrıldı mı?

12.05.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Ferman Toprak, 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Hilal Toprak ile çıkan ayrılık dedikodularına cevap verdi. Geçtiğimiz sene boşandıkları haberi ile gündemde uzun süre yer alan çift, daha sonra ayrılık kararından vazgeçtiklerini açıklamıştı. Hilal Toprak, eşi Ferman Toprak’ın kendisini darp ettiği iddiasıyla polise başvurmuştu. Bunun sonucunda ise ortalık bir hayli karışmıştı.

Ferman toprak kimdir, kaç yaşında? Ferman toprak ve eşi Hilal toprak ayrıldı mı?

Ferman Toprak, Hilal Toprak’ın bu iddiasından sonra eşini dövdüğü iddialarını reddetmişti. Hilal Toprak ise sosyal medya hesabı üzerinden, Ferman Toprak’tan boşanacağını duyurmuş ancak daha sonra yaptığı paylaşımı silmişti. “Hayatı Tespih Yapmışım” şarkısı ile oldukça popüler hale gelen Ferman Toprak, bu iddia sonrası polis merkezinde ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

FERMAN TOPRAK VE HİLAL TOPRAK ÇİFTİ BOŞANDI MI?

“Hayatı Tespih Yapmışım” şarkısıyla şöhreti yakalayan Ferman Toprak’ın eşi Ayşe Hilal Toprak, dayak yediği iddiasıyla darp raporu alıp polise başvurmuştu.

Şüpheli olarak ifadesi alınan Toprak, suçlamaları kabul etmemişti. Hilal Toprak ise sosyal medya hesabından eşiyle boşanacağını açıklamış, daha sonra paylaşımı silerek boşanmanın olmayacağını duyurmuştu.

ferman toprak eşi

”BENİ DÖVDÜ”
Beykoz Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne giden Hilal Toprak, ifadesinde, eşiyle evlilikleri süresince sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Eşimle cumartesi günü arkadaşımızın doğum günü partisine gittik. Burada alkol aldık. Alkolün de etkisiyle sözlü tartışmaya başladık. Eve dönerken araç içerisinde tartışma devam etti ve eşim bana hakaret etti. Daha sonra kollarıma, yüzüme ve başıma vurdu. Beni dövdü. Beni daha önce de dövdü. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim” dedi.

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Ferman Toprak, polis merkezinde ifade verdi ve ifadesinde “Eşimle arkadaşımızın doğum günü partisinde alkol aldık. Hatırlamadığım bir nedenden sözlü tartışma yaşadık. Eşimin iddia ettiği gibi kendisine hakaret etmedim. Eşimi darp etmedim” dedi. Ferman Toprak, ifadesinin ardından polis merkezinden ayrıldı.

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”YOLLARIMIZI AYIRMAYA KARAR VERDİK”
Ferman Toprak'ın eşi Ayşe Hilal Toprak bir süre önce sosyal medya hesabından, “İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler” mesajını paylaşmıştı.

hilal toprak

Daha sonra mesajını kaldıran Hilal Toprak, “Bir anlık sinir ve patlama anıydı. Yazmamam gerekirdi. Birbirimizi çok seviyoruz ve aşığız. Arada tartışmalar yaşansa da boşanma asla olmayacak” açıklamasını yapmıştı.

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FERMAN TOPRAK KİMDİR?

30 Ocak 1975 Adana doğumlu olan Ferman Toprak baba tarafından Adıyaman'ın Bezik, annesinden tarafından da Şanlıurfa'nın İzol aşiretindendir. Doktor olan babası Adana'ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi. Toprak, ilk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.

ferman toprak

1996 yılında müziğe yönelmek için eğitimini yarıda bırakıp İstanbul'a gitti. 1997 yılında da "Böyle Giderse/ Kurşunlara Geleyim" adlı ilk albümü yayımlandı.

İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne hayatına başlayan Ferman Toprak ilk önce Beşiktaş'taki Keyifli Meyhane'de sahneita'da sahne aldı. Bunu Club ve Nispet Bar izledi. Daha sonra Etiler'de kendi gece kulübünü açtı. Bunu Kuruçeşme'de açtığı yazlık mekan "İnadına" takip etti. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih etti ve mekanlarını kapadı. Halen sahne hayatını başarıyla sürdürmektedir.

2008 yılında 'Ferman Zamanı' isimli albümünü, 2011 yılında 'Saygılarımla' adlı albümünü çıkardı.

FERMAN TOPRAK EŞİ

Şarkıcı Ferman Toprak, Hilal Öztürk ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Adel Su adında bir kızı var.

Albümleri:

  • 1997 – Böyle Giderse/ Kurşunlara Geleyim
  • 2008 – Ferman Zamanı
  • 2011 – Saygılarımla
  • 2013 – Hayatı Tespih Yapmışım

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Alişan
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