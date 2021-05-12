Ferman toprak kimdir, kaç yaşında? Ferman toprak ve eşi Hilal toprak ayrıldı mı?

Ferman Toprak, Hilal Toprak’ın bu iddiasından sonra eşini dövdüğü iddialarını reddetmişti. Hilal Toprak ise sosyal medya hesabı üzerinden, Ferman Toprak’tan boşanacağını duyurmuş ancak daha sonra yaptığı paylaşımı silmişti. “Hayatı Tespih Yapmışım” şarkısı ile oldukça popüler hale gelen Ferman Toprak, bu iddia sonrası polis merkezinde ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. FERMAN TOPRAK VE HİLAL TOPRAK ÇİFTİ BOŞANDI MI? “Hayatı Tespih Yapmışım” şarkısıyla şöhreti yakalayan Ferman Toprak’ın eşi Ayşe Hilal Toprak, dayak yediği iddiasıyla darp raporu alıp polise başvurmuştu. Şüpheli olarak ifadesi alınan Toprak, suçlamaları kabul etmemişti. Hilal Toprak ise sosyal medya hesabından eşiyle boşanacağını açıklamış, daha sonra paylaşımı silerek boşanmanın olmayacağını duyurmuştu. ”BENİ DÖVDÜ”

Beykoz Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne giden Hilal Toprak, ifadesinde, eşiyle evlilikleri süresince sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Eşimle cumartesi günü arkadaşımızın doğum günü partisine gittik. Burada alkol aldık. Alkolün de etkisiyle sözlü tartışmaya başladık. Eve dönerken araç içerisinde tartışma devam etti ve eşim bana hakaret etti. Daha sonra kollarıma, yüzüme ve başıma vurdu. Beni dövdü. Beni daha önce de dövdü. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim” dedi.

Ferman Toprak, polis merkezinde ifade verdi ve ifadesinde “Eşimle arkadaşımızın doğum günü partisinde alkol aldık. Hatırlamadığım bir nedenden sözlü tartışma yaşadık. Eşimin iddia ettiği gibi kendisine hakaret etmedim. Eşimi darp etmedim” dedi. Ferman Toprak, ifadesinin ardından polis merkezinden ayrıldı. ”YOLLARIMIZI AYIRMAYA KARAR VERDİK”

Ferman Toprak'ın eşi Ayşe Hilal Toprak bir süre önce sosyal medya hesabından, “İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler” mesajını paylaşmıştı. Daha sonra mesajını kaldıran Hilal Toprak, “Bir anlık sinir ve patlama anıydı. Yazmamam gerekirdi. Birbirimizi çok seviyoruz ve aşığız. Arada tartışmalar yaşansa da boşanma asla olmayacak” açıklamasını yapmıştı. FERMAN TOPRAK KİMDİR? 30 Ocak 1975 Adana doğumlu olan Ferman Toprak baba tarafından Adıyaman'ın Bezik, annesinden tarafından da Şanlıurfa'nın İzol aşiretindendir. Doktor olan babası Adana'ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi. Toprak, ilk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.