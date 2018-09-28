"Fermente gıdalarla alınan antidepresan hipertansiyona yol açıyor"

İSTANBUL, (DHA)- PHARMETIC Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından "Değişim şimdi!" sloganıyla düzenlenen en büyük eczacılık buluşması "Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi" başladı. Kongre kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Eczacı Özgül Karaoğlan, "Fermente edilmiş (sosis, sucuk, eski peynirler), incir, bakla, lahana turşusu gibi yiyeceklerle antidepresan ilaçlarının birlikte alınması hipertansiyona sebebiyet verebilir" dedi. İstanbul Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek kongrede 100'e yakın firma ile birlikte 4 salonda 49 oturum gerçekleşecek, 79 ulusal ve uluslararası konuşmacı dinlenecek, yarışmalar düzenlenecek ve fuaye alanında çeşitli uygulamalar yapılacak. PGED Yönetim Kurulu ve Kongre Düzenleme Kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi. PGED Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Armağan Ener, eczanelerin herkesin kolay ulaşabildiği ve sağlığıyla ilgili en doğru bilgileri alabildiği en yakın sağlık merkezleri olduğunu belirtti. Geleceğin eczacılığına "Bütünleştirici Eczacılık" adını verdiklerini söyleyen Eczacı Armağan Ener, "Sağlığı ilgilendiren ilaç, OTC, kişisel bakım, besin destekleri, medikal ve dermokozmetikleri de içine alan her konuda eczacı danışmanlığının ve eczanelerin olması gerektiğine inanıyor ve geleceğin eczacılığına “Bütünleştirici Eczacılık” adını veriyoruz. Bütünleştirici Eczacılık bugün yaşanan ve halk sağlığını tehdit eden, etik ilkelerden uzak yaklaşımları ortadan kaldırdığı gibi, önleyici ve sağlıklı yapıyı destekleyici adımlarıyla yaşama katkı sağlayacaktır" dedi. "DİJİTAL DÜNYADA KİŞİYE ÖZEL İLAÇLAR OLACAK" Eczacılığın dijital bir dünyaya adım attığını belirten Armağan Ener, yaşanacak değişimi şu sözlerle anlattı: "Bu dijital dünyada, kendini izleyebilen daha bilgili hastalarımız olacak, vücut sensörleriyle klinik bulgular çok hızlı belirlenecek, 3D yazıcılar ile hazırlanan, hastanın genetik yapısına, fiziksel bulgularına ve kullandığı ilaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanmış 'Kişiye Özel İlaçlar' kullanılacak. Giyilebilir teknolojik ürünlerle teşhis ve özellikle medikal tedaviler kolaylaşacak. Yapay zekâ ile eczane yönetimi, stok sayımı, stok adedi belirleme, ilaç siparişi verme stratejilerine karar verebilen, hasta bilgilerini tutan ve yorumlayabilen büyük bir gelişme gerçekleşiyor. Teknolojik, dijital gelişmeler nasıl olursa olsun, hangi büyüklükte değişimler yaşanırsa yaşansın sağlık alanındaki en büyük ve en temel gerçek biz eczacılara duyulan güven ve danışman eczacı kimliğimizdir." "AKILCI İLAÇ KULLANIMINDA ECZACININ ROLÜ BÜYÜK" Akılcı ilaç kullanımının önemine dikkat çeken Ecz. Mücahit Birik, hekim tarafından öncelikle hastaya doğru teşhisin konulması gerektiğini belirtti. Hekimin hastanın en son kullandığı veya kullanmakta olduğu ilaçları sorgulaması gerektiğini anlatan Mücahit Birik, "Akılcı ilaç kullanım ilkeleri doğrultusunda eczacı, özel eğitim almış, ilacı hazırlama sanatını bilen ve ilaçları hastalar için sağlayan kişidir. Hasta, hasta yakını, ilacın olası yan etkileri, besin ve ilaç etkileşimleri konusunda bilgilendirilmelidir. Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar, çocuklar, yaşlılar, böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlar, ilaç alerji öyküsü olanlar, ilaç kullanımı konusunda daha dikkatli davranmalıdır. İlaçlar çocukların erişemeyeceği, görmeyeceği yerlerde ambalajında saklanmalıdır" diye konuştu. "BİR MİLYONU AŞAN SAHTE VE KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ" İnternet üzerinden alınan zayıflama ilaçları, çaylar ve bitkisel karışımların zararına dikkat çeken Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Başkan Yardımcısı Ecz. F. Ayfer Denizoğlu, böbrek ve karaciğer hasarlarından, ölüme kadar varabilen sonuçlarının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirtti. Eczane dışında satılan tıbbi ürünlerin tehlikesi konusunda uyaran Ayfer Denizoğlu, "2016 yılı sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler, ilaçta sahteciliğin boyutunu gözler önüne serdi. Verilere göre; 316 bin adet cinsel içerikli, 626 bin 755 adet zayıflama ürünleriyle ilgili ve 107 bin 577 adet beşeri olmak üzere toplamda 1 milyonu aşan sahte ve kaçak ilaç ele geçirildi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca (TİTCK) 2017 Eylül ayında yapılan denetimlerde ise, ilaç gibi lanse edilerek piyasaya sürülen 73 sahte-kaçak ürün tespit edildi. TİTCK, sahte-kaçak ürünler ile mücadele kapsamında, 2017 yılında bunların satış veya tanıtımını yapan 724 internet sitesini kapattı. Sağlığa ilişkin her türlü ürün Sağlık Bakanlığı’nın onayından geçtikten sonra, aldığı eğitimlerle bu alanlarda uzmanlaşan, meslek etiği içerisinde önce danışanını düşünen eczacı danışmanlığında hastalara ulaştırılmalı ve bu ürünlerin satışı yalnızca eczanelerimizden gerçekleştirilmelidir" ifadelerini kullandı. "FERMENTE GIDALARLA ANTİDEPRESAN KULLANMAYIN" Besin ve ilaç etkileşiminde eczacının rolüne dikkat çeken Ecz. Özgül Karaoğlan, kişinin bir ilaç alırken eczacısından bilgi alması gerektiğini söyledi. Fermente edilmiş (sosis, sucuk, eski peynirler), incir, bakla, lahana turşusu gibi yiyeceklerle antidepresan ilaçlarının birlikte alınması hipertansiyona sebebiyet verebileceğini anlatan Karaoğlan, "Hasta hem antidepresan hem tansiyon ilacı kullanıyorsa bu yiyeceklerden sonra istenen etki görülmeyebilir ve sağlığını daha da tehlikeye atmış olur. Kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaç kullananlar sarımsak, megadoz E vitamini (400ıu üstü), ginseng, ginkgo biloba kullanımı kanama riskini artıracağından birlikte kullanılmamalıdır. Demir ilaçlarıyla alınan süt ve sütlü ürünler demirin etkisini düşürür alınma zamanlarında araya birkaç saat konmalıdır. Yeşil çay antioksidan, idrar söktürücü,yağ yakıcı etkisinden dolayı çok kullanılan bir bitkidir.Fakat kan sulandırıcılar,bazı antibiyotikler,bazı tansiyon ilaçlarıyla kullanımında ilaçların istenen iyileştirici etkisi düşebilir" uyarısında bulundu. "EŞDEĞER İLAÇ SAĞLIKTA TASARRUF SAĞLAYACAK" Eşdeğer ilaç sorununa değinen Eczacı Kazım Aykanat ise eşdeğer ilacın sağlık bütçesinde önemli tasarruflar sağlayacağını, patent süresinin dolmasıyla oluşan rekabet ortamında referans ilacın fiyatının da düşmesine neden olacağını, bu durumun üretici firmaları yeni ilaçlar keşfetmeye zorlayacağını, nispeten ucuz olmaları nedeniyle ilaca ulaşmayı kolaylaştırarak tedavi olanaklarını yaygın hale getireceğini ifade etti. "DERMOKOZMETİK ÜRÜNLER ALIRKEN DİKKAT" Cilt ve saç bakım ürünlerinin içeriği hakkında mesleki yetkinlikleri olmayan kişilerin geri dönüşü olmayan tıbbi sorunlara yol açabileceğini söyleyen Eczacı Neylan Zırhlıoğlu ise şu uyarılarda bulundu: "Cilt kızarıklıkları, atopik dermatit, yoğun akne sorunları, allerjik ve hassas cilt sorunları, güneşten korunma, saç dökülmesi, anne bebek bakımı gibi saç ve cilt sağlığı ile ilgili konularda en kolay ulaşılan, güvenilir ve aldıkları eğitim sebebi ile bilgi sahibi olan, tavsiye gücü en yüksek meslek grubu eczacılardır. Eczanelerin sıcaklık ve nem değerlerinin sürekli kontrol altında olduğu, eczanelerde sahte ürün bulunmadığı, ürünlerin tarih kontrollerinin belirli aralıklarla büyük bir titizlikle yapıldığı, herhangi bir alerjik reaksiyonla karşılaştığınızda sorununuza eczacınız ile birlikte çözüm arayacağınızı, eczanelerde hiçbir eczacı ve teknisyenin sadece satış amaçlı size ürün önermeyeceği gerçeklerini göz önünde bulundurarak, bir adım ilerinizde ilk ve doğru başvuru noktanız eczane olmalıdır."

