Fernando Muslera, Seçil Erzan davası öncesinde İstanbul Adliyesi'ne geldi
Mynet Haber
1 saat önce
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Toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava öncesinde, Galatasaraylı futbolcu Muslera, İstanbul Adliyesi'ne geldi.
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