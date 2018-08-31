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Ferrari 488 Pista Spider Cabriolet resmiyet kazandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2018 09:29 | Son Güncelleme

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari şimdiye kadar ürettiği 50. Cabriolet modelini tanıttı. Ferrari 488 Pista Spider olarak adlandırılan Cabriolet Kaliforniya’da düzenlenen Pebble Beach Concours D’Elegance 2018’de gözler önüne çıkarıldı. İşte detaylar.

Ferrari 488 Pista Spider Cabriolet resmiyet kazandı

Ferrari 488 Pista Spider Cabriolet sahip olduğu katlanabilir metal tavanıyla 1280kg ağırlığındaki Ferrari 488 Pista Spider Coupe modelinden yaklaşık 100 kg daha ağır. Ancak kardeşi ile aynı motoru paylaşıyor.

Üst üste üç yıl “Yılın Motoru” ödülünü alan 3.9 litrelik twin-turbo V8 motor ile donatılan cabriolet Ferrari 488 Pista Spider kardeşine göre daha atıl görünebilir. Ancak 720 beygir güç ve 770 Nm tork üreten V8 motor yine de onu 0-200 km/s hıza 8 saniyede çıkarıyor. Tabii bu kardeşinin 7.6 saniyelik 0-200 km/s hızlanma süresine göre biraz yavaş. Yine de Ferrari 488 Pista Spider Cabriolet’in 340 km/s azami hızı hiç de hafife alınmamalı.

Öte yandan bu yüksek performanslı spor otomobilin katlanabilir çatısını kaldırdığınızda kaputun altında yatan 3.9 litrelik V8 motorunun çığlıklarını daha net duyabileceksiniz. Duruma iyi tarafından bakmak gerekirse ekstra 100 kg gibi bir ağırlık bu zevke kesinlikle değecektir.

Ayrıca Ferrari bu model için kullanıcılara standart versiyonundan %20 daha hafif olan karbon fiber yarış tekerlekleri sunuyor. Bunun dışında İtalyan üretici ağırlığın daha fazla artmaması amacıyla geleneksel iç kapı kolları yerine deri kayışlar kullanmanın yanı sıra araçtaki halıları kaldırmış ve desenli alüminyum plakalar yerleştirmiş.

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Anahtar Kelimeler:
Ferrari otomobil

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