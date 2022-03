Ferrari için bir ilk olacak: "Söylentileri duydunuz" diyerek görüntüsünü paylaştı! Çok yakında geliyor

Ferrari'nin bir SUV model geliştirdiği söylentisi uzun zamandır var. Lamborghini ve Aston Martin gibi şirketin SUV macerasının ardından kollarını sıvadığı tahmin edilen Ferrari'nin ilk SUV modeli için "Purosangue" adı geçiyordu. Söylentiler kulaktan kulağa, dilden dile yayıldı. Ferrari ise söylentilere artık bir son vermek gerektiğini düşünmüş olacak ki tarihindeki ilk SUV modelini doğrulayan bir paylaşım yaptı.

Ferrari, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ilk SUV modelini geliştirdiğini doğruladı. Üstelik Ferrari ilk SUV modelinden bir görüntü de paylaştı.

You’ve heard the rumours… and we’re delighted to confirm they’re true (some of them). All will be revealed later this year. #Ferrari