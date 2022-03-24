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Ferrari için bir ilk olacak: "Söylentileri duydunuz" diyerek görüntüsünü paylaştı! Çok yakında geliyor

24.03.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan otomobil üreticisi Ferrari, ilk SUV modelinin görüntüsünü yayınladı. Ferrari, "Söylentileri duydunuz… ve bunların (bazılarının) doğru olduğunu teyit etmekten mutluluk duyuyoruz." diyerek ilk SUV modelinden önemli ipuçları verdi.

Ferrari için bir ilk olacak: "Söylentileri duydunuz" diyerek görüntüsünü paylaştı! Çok yakında geliyor

Ferrari'nin bir SUV model geliştirdiği söylentisi uzun zamandır var. Lamborghini ve Aston Martin gibi şirketin SUV macerasının ardından kollarını sıvadığı tahmin edilen Ferrari'nin ilk SUV modeli için "Purosangue" adı geçiyordu. Söylentiler kulaktan kulağa, dilden dile yayıldı. Ferrari ise söylentilere artık bir son vermek gerektiğini düşünmüş olacak ki tarihindeki ilk SUV modelini doğrulayan bir paylaşım yaptı.

FERRARI'NIN İLK SUV'U YOLDA

Ferrari, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ilk SUV modelini geliştirdiğini doğruladı. Üstelik Ferrari ilk SUV modelinden bir görüntü de paylaştı.

Ferrari, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise şu sözlere yer verdi: "

Söylentileri duydunuz… ve bunların (bazılarının) doğru olduğunu teyit etmekten mutluluk duyuyoruz. Her şey bu yıl içinde ortaya çıkacak."

Ferrari duyurusunda otomobilin teknik özelliklerine dair resmi bilgiler paylaşmadı. Ancak söylenti kaynakları, otomobilin performans odaklı olacağı konusunda hemfikir.

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