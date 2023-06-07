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Ferrari, Mercedes, yarış motoru... derken şimdi de tır kullandı! Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn şaşırtmaya devam ediyor

07.06.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski motosiklet dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn şaşırtmaya devam ediyor. Daha önce kullandığı araba ve motor videolarıyla gündeme gelen Zayn bu kez de tır kullandı. Sosyal medya hesabından paylaşılan Zayn'ın tır kullandığı görüntüler, büyük ilgi gördü.

Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez de tır kullandı. Daha önce kullandığı araba ve motorlarla dikkat çeken küçük Zayn, yaşına bakmadan kullandığı dev tırla yine gündem oldu.

3 YAŞINDAKİ ZAYN BU KEZ TIR KULLANDI

Eski motosiklet dünya şampiyonu Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Zayn, trafiğe kapalı alanda tek başına tır kullandı.

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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Daha önce kullandığı lüks araçlar ve motorları kullanarak gündem olan Zayn'ın tır kullanırken usta şoförlere taş çıkarırken, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından ‘Küçük tırcı’ denilerek yapılan paylaşım ise kısa sürede 2 milyona yakın izlenmenin yanı sıra binlerce yorum ve beğeni de aldı.

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Kenan Sofuoğlu Tır zayn

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