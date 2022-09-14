Ferrari'nin ilk SUV'u: Ferrari Purosangue tanıtıldı! Arka kapıları geriye doğru açılıyor

Ferrari, ilk yıllarından beri 2+2 otomobil (yani iki ön ve iki küçük arka koltuklu) stratejisini benimsedi. Ancak İtalyan üretici, geçtiğimiz dönemde SUV standartlarına yakın bir model üreteceği bilgisini verdi. O zamandan beri çalışmalarını sürdüren Ferrari, sonunda Purosangue adını taşıyan, tarihinin ilk dört kapılı dört koltuklu otomobilini tanıttı. SUV adını kullanmaktan kaçınan Ferrari'ye göre Purosangue'nin kendine has bir yeri var. Fakat araç, Ferrari'nin ilk SUV'u olarak nitelendiriliyor.

İŞTE FERRARİ'NİN İLK SUV'U FERRARİ PUROSANGUE!

Ferrari'nin verdiği bilgilere göre Purosangue, geriye doğru açılan arka kapılara sahip. Bu kapılar, 79 derece açıyla açılıyor.

7.6.5 litrelik V12 motorla gelen Purosangue, 0'dan 100 km/s'ye 3,3 saniyede ve 0'dan 200'e 10,6 saniyede çıkabiliyor. V12 motoru 8 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman ile eşleştirilen araç 700 bg üstü güç ve 715 Nm tork üretebiliyor.

Kanadalı üretici Multimatic'in True Active Spool Valve (TASV) teknolojisinin kullanıldığı bir aktif süspansiyon sistemi de Purosangue'de yer alıyor. Purosangue'nin bagaj hacmi ise 473 litre olarak açıklandı.

FERRARİ PUROSANGUE'NİN FİYATI

Ferrari Purosangue'nin fiyatının 400 bin dolara yakın olacağı tahmin ediliyor.

