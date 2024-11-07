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  4. Ferrarili görüntüleri tepki çeken AK Partili Yasin Kartoğlu geri adım attı: Sosyal medya hesaplarından kaldırıldı

Ferrarili görüntüleri tepki çeken AK Partili Yasin Kartoğlu geri adım attı: Sosyal medya hesaplarından kaldırıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.11.2024 10:43
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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun bir sosyal medya fenomeniyle kameralar karşısına geçip lüks araçla hız yapması sosyal medyanın tepkisini çekti. Büyüyen tepkiler karşısında Kartoğlu söz konusu videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı. Kartoğlu'nun hız yaparken, "Adamı fena gaza getiriyor" ifadeleri dikkat çekerek gündem olmuştu.

Ferrarili görüntüleri tepki çeken AK Partili Yasin Kartoğlu geri adım attı: Sosyal medya hesaplarından kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada fenomen Mr. Fast'la video çekip görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'undan geri adım geldi.

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TOGG İLE FERRARİ'Yİ KARŞILAŞTIRMIŞTI

AK Partili Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu otomobil videolarıyla tanınan Mr.Fast ile kameralar karşısına geçerek TOGG ile Ferrari'yi kıyaslamıştı. Başakşehir'de trafiğe kapalı alanda yarış yapan ikilinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tepkiler gecikmedi.

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"FENAYMIŞ GERÇEKTEN"

Söz konusu görüntülerde Ferrari'ye binen Kartoğlu gazı kökledikten sonra aracın hızından etkilendi. Şaşkınlığı yüzüne yansıyan Kartoğlu'nun "Fenaymış gerçekten, çok iyi vallahi, adamı fena gaza getiriyor, bunun sesi var ya..." ifadelerini kullanması ise dikkat çekmişti.

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TEPKİLERE KARŞI DURAMADI

Görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisini çekti. Kimi kullanıcı, "Ülkenin gündemi alev almış, Filistin yangın yeri, belediye başkanının Pr gündemine bak" derken bazı kullanıcılar da, "Başkanım Başakşehir yollarında Ferrari kullanamıyoruz her yer çukur dolu fen işleri müdürünüz konu ile ilgilenirse sevinirim" mesajları paylaşmıştı.

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Görüntülerin yayılmasıyla beraber tepkiler büyüyünce Kartoğlu geri adım atarak videoları sosyal medya hesabından kaldırdı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Ferrarili görüntüleri tepki çekti: Adamı gaza getiriyor Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Ferrarili görüntüleri tepki çekti: Adamı gaza getiriyor
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Başakşehir Ferrari Yasin Kartoğlu
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