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Ferrero Grubu’nun projeleri büyükelçilikteki resepsiyonla açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

Ferrero Grubu’nun 2018 yılında gerçekleştirdiği global ve yerel sosyal sorumluluk projelerini içeren 9.

Ferrero Grubu’nun 2018 yılında gerçekleştirdiği global ve yerel sosyal sorumluluk projelerini içeren 9. Sürdürülebilirlik Raporu, İtalya’nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonda açıklandı.
Resepsiyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Sürdürülebilirlik Raporu’nun açıklandığı bu resepsiyonun her yıl yapılan düzenli toplantılara dönüştüğünü belirterek, Ferrero Grubu ile ilişkilerinin çok güçlü olduğunu vurguladı. Gaiani, dış yatırımcıların bütçe için çok önemli olduğunu da belirtti.
Ferrero Türkiye Onursal Başkanı Carlo Marsili de konuşmasında, Ferrero’nun yaklaşımının “değer oluşturmak için değer paylaşmak” ilkesi çevresinde şekillendiğini söyleyerek, projelerinin kalite, yenilik, insanlara önem, yerel topluluklara destek, şeffaf iletişim, gençler ve aileler arasında aktif yaşam tarzına teşvik, sürdürülebilir tarımsal uygulamalara bağlılık, çevre koruma ve çocuk işçiliği istismarı ile mücadele gibi tüm zinciri ilgilendirdiğini kaydetti. Sosyal sorumluluk stratejilerinin “insan” ve “gezegen” başlıklarına dayandığının altını çizen Marsili, Manisa’da ve Karadeniz’de gerçekleştirdikleri sosyal proje faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.
Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski de, Türk fındığını kullanarak ürettikleri ürünleri dünyanın 6 kıtasında 35 ülkeye satarak ihracata büyük bir katkı sağladıklarını söyleyerek, “Öte yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı sürekli artıkça iç ve dış pazarlardaki ihracatlarımızla Türkiye’ye de katma değer artırmak için çalışıyoruz. Ferrero olarak Türkiye’ye, Türk fındığı ile çiftçisine inanıyoruz ve kendimizi Türk fındığının elçisi olarak görüyoruz” diye konuştu.
Ferrero Grubu’nun tanıtım videolarının ve sosyal sorumluluk faaliyet videolarının izlendiği resepsiyona, bürokratların yanı sıra Manisa’da “Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim” projesi ile yenileme çalışması yapılan köy okulunun öğrenci ve öğretmenleri de katıldı.

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