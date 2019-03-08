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Ferrero, kadın çiftçileri İstanbul’da ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 14:54 | Son Güncelleme

Ferrero Fındık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı bölgelerden gelen 13 kadın çiftçiyi İstanbul’da ağırladı.

Ferrero Fındık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı bölgelerden gelen 13 kadın çiftçiyi İstanbul’da ağırladı. Etkinliğe katılan kadın çiftçiler deneyimlerini ve hedeflerini birbirleri ile paylaşırken Ferrero Kurumsal İlişkiler Direktörü Yasemin Taşkın, “Bugüne kadar 9 bin kadına eğitim sertifikası verdik. Bu seneki hedefimiz 13 bin kadına ulaşmak” dedi.
Ferrero Fındık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı bölgelerden gelen 13 kadın çiftçiyi İstanbul’da ağırladı. Bölgelerinde girişimci, öncü ve Değerli Tarım Projesi’nin uygulayıcısı kadınlar arasında seçilen konuklar, Ferrero tarafından hazırlanan eğitici ve eğlenceli programa katıldı.
İstanbul’a 7 Mart Perşembe günü Giresun, Trabzon, Ordu ve Düzce’den gelen kadın çiftçiler serbest zamanda şehri gezerken bugün ise organik tarım yapan Nazan Kurtan’ın ile bir araya geldi. Çatalca Binkılıç köyünde yaşayan Kutan, organik tarım kurslarına giderek başlayan ve 300 dönümlük bir arazide tarım yaparak 20 kadın işçiye istihdam sağlayan hikayesini çiftçi kadınlara anlatırken çiftçi kadınlar deneyimlerini ve yaşadıkları sıkıntıları birbirleriyle paylaşarak fikir alışverişinde bulundu.

“Düşlerini, hedeflerini paylaştılar”
Karadeniz’de faaliyette bulunan çiftçi kadınları İstanbul’a davet ettiklerini aktaran Ferrero Kurumsal İlişkiler Direktörü Yasemin Taşkın, "Bugüne kadar 9 bin kadına eğitim sertifikası verdik. Bu seneki hedefimiz 13 bin kadına ulaşmak. Sahadaki 21 sosyal uzmanımız bu konuda çalışıyor. Ferrero değerli tarım programını da hatırlatmak gerekiyor. 120 kadar çalışanımız var sahada. Bunların büyük bir kısmı Ziraat Mühendisi. 21 de Sosyal Çalışma Uzmanı var. Tarımda çalışan girişimci kadınlarla yakın ilişki içerisindeyiz. Onların sorunlarını, yapmak istediklerini, ideallerini yakından biliyoruz. İstanbul’da bir araya gelmek bunları konuşmak için güzel bir fırsat oldu. Düşlerini, hedeflerini paylaştılar. Çok verimli 2 gün geçti. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Tüm günler bizim, 8 Mart o kadar önemli değil”
Verimli bir etkinlik geçirdiklerini aktaran Reyhan Türkan ise "Tarımla uğraşıyoruz. Derdimiz fındık. Fındıktan daha fazla verim almak için uğraşıyoruz. Fındığın çok önemli olduğunu düşünüyorum ülkemiz için. Yerine başka ikame bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Kadınlar bir günün yeteceğini düşünmüyorum. Tüm günler bizim. 8 Mart o kadar önemli değil. Pozitif ayırımcılık olsun diye icat edilmiş düşünüyorum” diye konuştu.

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