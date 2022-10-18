Feryat figan kendini savundu! Vahşi doğada yürekleri ağza getiren anlar: Dağcının ayıyla tekme tokat mücadelesi sosyal medyada gündem oldu

YouTube'a bu ayın başlarında "Ayı, dağcıya saldırıyor" başlığıyla bir video yüklendi. Video, bir dağcının kayalıklardan inmeye çalıştığı anlar ile başlıyor.

BİR ANDA KARŞISINA ÇIKTI

Videonun devamında dağcı indiği sırada yukarıdan bir ayının kendisine doğru hamle yaptığını görüyor ve feryatlar koparıyor.

Dağcı, üstünden savurmayı başardığı ayıyla adeta canı pahasına bir mücadeleye girişiyor.

AYIYA TEKME, TOKATLA SALDIRDI

Ayıya tekmeler, tokatlar savuran dağcının soluğu kesilirken bir süre sonra yaşam alanını korumaya çalışan bir anne ayı olduğu tahmin edilen ayının uzaklaşmasını sağlıyor.

Video, en çok izlenenler arasına girerek sosyal medyada damgasını vurmuş durumda.

