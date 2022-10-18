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  4. Feryat figan kendini savundu! Vahşi doğada yürekleri ağza getiren anlar: Dağcının ayıyla tekme tokat mücadelesi sosyal medyada gündem oldu

Feryat figan kendini savundu! Vahşi doğada yürekleri ağza getiren anlar: Dağcının ayıyla tekme tokat mücadelesi sosyal medyada gündem oldu

18.10.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya, ayıyla karşılaşan dağcının can havliyle verdiği mücadelenin anbean yansıdığı görüntüleri konuşuyor. Yürekleri ağza getiren görüntülerde gerilimin dozunu dağcının bağrışları ve ayının bitmek bilmeyen hamleleri artırıyor. Japonya'da çekildiği belirtilen ve insanın vahşi doğadaki mücadelesini yansıtan video çok geçmeden viral olmayı başardı.

Feryat figan kendini savundu! Vahşi doğada yürekleri ağza getiren anlar: Dağcının ayıyla tekme tokat mücadelesi sosyal medyada gündem oldu

YouTube'a bu ayın başlarında "Ayı, dağcıya saldırıyor" başlığıyla bir video yüklendi. Video, bir dağcının kayalıklardan inmeye çalıştığı anlar ile başlıyor.

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BİR ANDA KARŞISINA ÇIKTI

Videonun devamında dağcı indiği sırada yukarıdan bir ayının kendisine doğru hamle yaptığını görüyor ve feryatlar koparıyor.

Dağcı, üstünden savurmayı başardığı ayıyla adeta canı pahasına bir mücadeleye girişiyor.

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AYIYA TEKME, TOKATLA SALDIRDI

Ayıya tekmeler, tokatlar savuran dağcının soluğu kesilirken bir süre sonra yaşam alanını korumaya çalışan bir anne ayı olduğu tahmin edilen ayının uzaklaşmasını sağlıyor.

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Video, en çok izlenenler arasına girerek sosyal medyada damgasını vurmuş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
ayı
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