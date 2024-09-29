HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Feryatlar çok büyüktü' Halı çırpma tartışması vahşetle sonuçlandı! Ailelere sıçrayınca...

'Feryatlar çok büyüktü' Halı çırpma tartışması vahşetle sonuçlandı! Ailelere sıçrayınca...

29.09.2024 15:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Polatlı ilçesinde komşu iki kadın arasında halı çırpma nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek ailelere sıçradı. Kavgada aynı aileden bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

'Feryatlar çok büyüktü' Halı çırpma tartışması vahşetle sonuçlandı! Ailelere sıçrayınca...

Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Şehitlik Mahallesi Kızılcık Sokak’taki Akkaya Apartmanı’nda meydana geldi. İddialara göre, komşu M.K. ve Delal Hazal Gencer (33) isimli iki kadın arasında halı çırpma meselesi yüzünden dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.

AW297505_02

BIÇAKLA SALDIRDI

Sesleri duyan komşuların araya girmesiyle sonlanan tartışmanın ardından M.K’nın eşi H.K (49), sabah saatlerinde bağ evine gitmek için apartmandan çıkan Delal Hazal Gencer ve eşi V.G.’ye çocuklarının yanında bıçakla saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede Delal Hazal Gencer’in hayatını kaybettiği, V.G.’nin ise yaralandığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda M.K olay yerinde gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan H.K, emniyete giderek teslim oldu.

AW297505_03

"FERYATLAR ÇOK BÜYÜKTÜ"

Mahalle Sakini Fatma Özdoğan, sabah saatlerinde meydana gelen olay sırasında bağrış sesleri duyduğunu ifade ederek, “Orada bir gürültü oldu. Bir çocuk, ‘baba, baba’ diye bağırıyordu. Oradaki bütün herkes kafasını iki elinin arasında tutuyordu. Herhalde halı kavgasıymış. Ben balkonda gördüm, içeride hastam olduğu için gitmedim ama feryatlar çok büyüktü" dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ankara halı
En Çok Okunan Haberler
Serhat Akın'ı vurduranın adresi belli oldu! 250 bin TL'ye vurmuş...

Serhat Akın'ı vurduranın adresi belli oldu! 250 bin TL'ye vurmuş...

2 bin TL'ye satıyor! Daha bitmeden 'Ne olur bana ayır' diyenler var

2 bin TL'ye satıyor! Daha bitmeden 'Ne olur bana ayır' diyenler var

Detayları şimdiden merak edildi! AK Parti resmen duyurdu: Önümüzdeki dönemde çok önemli bir yapıyı hayata geçireceğiz

Detayları şimdiden merak edildi! AK Parti resmen duyurdu: Önümüzdeki dönemde çok önemli bir yapıyı hayata geçireceğiz

Cansız bedeni yerin derinliklerinden çıkarıldı

Cansız bedeni yerin derinliklerinden çıkarıldı

Prens Selman: 'Filistin meselesi' umurumda değil!

Prens Selman: 'Filistin meselesi' umurumda değil!

Ailesi sinir krizi geçirdi! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Ailesi sinir krizi geçirdi! Ağaca asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.