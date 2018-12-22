Ferzan Özpetek'e Napoli şehrinden fahri vatandaşlık

MADRİD (AA) - İtalya'nın başkenti Roma'da yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek'e, Napoli şehrinde "Fahri Vatandaşlık" verildi.

Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris'in önerisini kabul eden Belediye Komitesi, Özpetek'e "Fahri Vatandaşlık" verilmesi kararını aldı.

Napoli Belediye Başkanı De Magistris, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kalbin ve ruhunla her zaman bizimle birlikte olsan da hoş geldin usta yönetmen. Gerçek bir Napolili. Bu Fahri Vatandaşlık ile usta Ferzan Özpetek ile Napoli arasındaki dostluğu, saygıyı, derin bağı resmi olarak perçinlemek ve kalıcı kılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

De Magistris, Özpetek'e verilen unvanın arkasında Napoli'deki kalabalık bir grup entellektüelin ve kültür insanının geçen aylarda belediyeye ilettikleri talebin de etkili olduğunu belirtti.

Özpetek'in, 2017'de çektiği "Napoli'nin Sırrı" filmiyle "Napoli şehrine klişelerden uzak, büyük bir sevgi ile derin ve çok dikkatli bir görünüm verdiğini" vurgulayan De Magistris, Özpetek'in "yoğun bir insanlık ve büyük bir duysallıkla anlattığı belirgin bir canlılığa sahip ama aynı zamanda karanlık, pagan, Hristiyan ve muhteşem bir güzelliği olan Napoli'nin kendisini de zenginleştirdiğini" kaydetti.