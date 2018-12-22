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Ferzan Özpetek'e Napoli şehrinden fahri vatandaşlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 17:30 | Son Güncelleme

İtalya'nın Napoli kenti, yönetmen Ferzan Özpetek'e "Fahri Vatandaşlık" verdi - Napoli Belediye Başkanı De Magistris: "Kalbin ve ruhunla her zaman bizimle birlikte olsan da hoş geldin usta yönetmen. Gerçek bir Napolili. Bu Fahri Vatandaşlık ile usta Ferzan Özpetek ile Napoli arasındaki dostluğu, saygıyı, derin bağı resmi olarak perçinlemek ve kalıcı kılmak istiyoruz" - Yönetmen Ferzan Özpetek: "Şeref duydum demek az kalır. Beni yücelttiniz diyebilir miyim? Gerçekte 'Napoli'nin Sırrı' filmi ile sadece Napoli toplumunun taşıdığı hisleri paylaştım. Aşkını, muazzam kültürünün baştan çıkarıcı cazibesini, asaletleri ve düşünceleriyle insanlarının sıcaklığını anlattım"

MADRİD (AA) - İtalya'nın başkenti Roma'da yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek'e, Napoli şehrinde "Fahri Vatandaşlık" verildi.

Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris'in önerisini kabul eden Belediye Komitesi, Özpetek'e "Fahri Vatandaşlık" verilmesi kararını aldı.

Napoli Belediye Başkanı De Magistris, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kalbin ve ruhunla her zaman bizimle birlikte olsan da hoş geldin usta yönetmen. Gerçek bir Napolili. Bu Fahri Vatandaşlık ile usta Ferzan Özpetek ile Napoli arasındaki dostluğu, saygıyı, derin bağı resmi olarak perçinlemek ve kalıcı kılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

De Magistris, Özpetek'e verilen unvanın arkasında Napoli'deki kalabalık bir grup entellektüelin ve kültür insanının geçen aylarda belediyeye ilettikleri talebin de etkili olduğunu belirtti.

Özpetek'in, 2017'de çektiği "Napoli'nin Sırrı" filmiyle "Napoli şehrine klişelerden uzak, büyük bir sevgi ile derin ve çok dikkatli bir görünüm verdiğini" vurgulayan De Magistris, Özpetek'in "yoğun bir insanlık ve büyük bir duysallıkla anlattığı belirgin bir canlılığa sahip ama aynı zamanda karanlık, pagan, Hristiyan ve muhteşem bir güzelliği olan Napoli'nin kendisini de zenginleştirdiğini" kaydetti.

Özpetek de "Belki de şeref duydum demek az kalır. Beni yücelttiniz diyebilir miyim? Gerçekte Napoli'nin Sırrı filmi ile sadece Napoli toplumunun taşıdığı hisleri paylaştım. Aşkını, muazzam kültürünün baştan çıkarıcı cazibesini, asaletleri ve düşünceleriyle insanlarının sıcaklığını anlattım." değerlendirmesinde bulundu.

Napoli'de duygulara dokunan ve hislere dönüşen her şeyin kendisini büyülediğinin altını çizen Özpetek, kentin caddelerindeki sessizlik ve gizemden de çok etkilendiğini vurguladı.

Fahri Vatandaşlık töreninin ocak ayında yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Yönetmen Ferzan Özpetek, 2010'da da İtalya'nın güneyindeki Lecce şehrinden "Fahri Vatandaşlık" unvanı almıştı.

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