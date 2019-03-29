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Ferzan Özpetek'e Napoli'den fahri vatandaşlık beratı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Yönetmen Ferzan Özpetek'e İtalya'nın Napoli kentinde fahri vatandaşlık beratı verildi - Ferzan Özpetek: - "O kadar mutluyum ki, dün gece bir çocuk gibi uyuyamadım" - Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris: - "Bu fahri vatandaşlık beratı ile Napoli ve yönetmen Ferzan Özpetek arasındaki derin saygı, sevgi ve dostluk bağını resmi olarak güçlendirdik. Hoşgeldin Usta Yönetmen. Ben zaten, gerçek bir Napolili gibi kalbinle ve ruhunla hep aramızda olduğunu biliyorum"

MADRİD (AA) - Yönetmen Ferzan Özpetek'e İtalya'nın Napoli kentinde fahri vatandaşlık beratı verildi.

Napoli'de Orta Çağ'dan kalma Maschio Angioino Kalesi'ndeki Baronlar Salonu'nda düzenlenen törene Ferzan Özpetek'in yanı sıra Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris, Napoli Belediyesi Kültür İşleri Üyesi Nino Daniele, davetliler ve gazeteciler katıldı.

Özpetek, Napoli kentine ve Belediye Başkanı De Magistris'e teşekkür ederek, "O kadar mutluyum ki, dün gece bir çocuk gibi uyuyamadım." dedi.

Napoli Belediye Başkanı De Magistris de "Bu fahri vatandaşlık beratı ile Napoli ve yönetmen Ferzan Özpetek arasındaki derin saygı, sevgi ve dostluk bağını resmi olarak güçlendirdik. Hoşgeldin Usta Yönetmen. Ben zaten, gerçek bir Napolili gibi kalbinle ve ruhunla hep aramızda olduğunu biliyorum." şeklinde konuştu.

Özpetek, 2017'de Napoli kentinde çektiği "Napoli'nin Sırrı" adlı filmiyle bu kent insanının sevgisini ve takdirini kazanmıştı. Napoli kentinde ayrıca ünlü San Carlo Tiyatrosu'nda yine 2017'de sahnelenen La Traviata operasını da yöneten Özpetek, şu anda yine aynı salonda 16-20 Nisan arasında gösterimi yapılacak Madama Butterfly operasının yönetmenliğini yapıyor.

Uzun yıllardır Roma'da yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek, 2010'da da İtalya'nın güneyindeki Lecce şehrinden fahri vatandaşlık beratı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ferzan özpetek Napoli Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris

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