Feshane'de yine protesto: 'Kesinlikle sapkınlığı özendiriyor' diyerek çıkıştılar! Polis izin vermeyince arbede çıktı

Restorasyonun ardından Artİstanbul Feshane olarak yeniden açılan kültür ve sanat merkezi peş peşe protestolara tanık oluyor. Feshane önünde protesto yapan grup, "Kültür sanat adı altında burada sergilenen şeyler kesinlikle sapkınlığı özendirmektedir" diyerek bakanlığın devreye girmesini istedi.

'MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE HAKARET' SUÇLAMASI

Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane önünde bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, sergideki eserlerin milli ve manevi değerlere hakaret içerdiğini söyledi.

"KESİNLİKLE SAPKINLIĞI ÖZENDİRMEKTE"

Tepkilerinin siyasi değil kültürel olduğunu ifade eden Mican, "Kültür sanat adı altında burada sergilenen şeyler kesinlikle sapkınlığı özendirmektedir ve bizim manevi dokumuzla milli kültürümüzle yakından uzaktan alakası yoktur, örtüşmemektir, çatışmaktadır." dedi.

Mican, serginin kaldırılması için resmi kurumlara da müracaat ettiklerini anlatarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının da buna müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi.

ARBEDE ÇIKTI

Açıklamanın ardından grup üyelerinden bazıları Artİstanbul Feshane önünde güvenlik önlemi alan polis engelini aşarak içeri girmek istedi.

Polisin geçişe izin vermemesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

Gruptakilerin geri çekilmesi üzerine polis ekiplerinin yanına gelen bazı STK temsilcileri, "Sizi seviyoruz. Bizim tepkimiz sergiyi yapanlara." diyerek polisleri alkışladı.

(AA)

