Fesleğen Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Fesleğen, ılıman iklim bitkisi olması sebebiyle Akdeniz ve Ege bölgesinde bolca yetiştirilir. Zemini tüylü ve boyu 20-60 cm arasındadır. Oval yapraklara, beyaz ve pembe çiçeklere sahiptir. Tüm yıl boyunca yetiştirilebilen aromatik bir ottur. Bu sebeple et yemeklerinde, salatalarda ve soslarda hoş bir tat ve koku vermesi amacıyla kullanılır.

Fesleğen aynı zamanda alternatif tıpta da tedavi amaçlı olarak sıkça kullanılır. Özellikle mide ağrılarını giderici etki gösteren fesleğen aynı zamanda kronik gastrit tedavisinde alternatif olarak tercih edilen doğal çözümlerden biridir.

Taze ve kurutulmuş şekilde tüketilebilir. Farmakolojik özellikleri ile antiseptik, diüretik ve sedatif etkilere sahiptir. A ve E vitamini, demir, kalsiyum, selenyum, manganez, magnezyum ve folik asit açısından zengindir. Tüm bunların yanında güçlü bir antioksidan deposudur.

Fesleğen Çayının Faydaları Nelerdir?

Fesleğen, kan damarlarının sağlıklı çalışmasını sağlayan magnezyumu içerisinde barındırır. Bu sayede ateroskleroz riskini önler. Kolesterol seviyesini ve düşük kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını korur. İçerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşır.

Antibakteriyel özellikleri olan fesleğen çayı, mide ve onikiparmak bağırsak ülserinin oluşma nedenlerinin başında gelen h. pylori bakterisine karşı savaş açar. Fesleğenin içerisinde bulunan yağlar, mide ülserine sebep olan bakterileri öldürücü etki gösterir ve yayılmasını önler. Aynı zamanda kullanılan aspirin türü ilaçların sebep olduğu ülserde de etkili olduğu gözlenmiştir.

Kan şekerinin dengelenmesinde önemli rol oynayan fesleğen, özellikle tip 2 diyabet riskini azaltmak için düzenli olarak kullanılabilir.

Fesleğen çayının içerisinde bulunan ve oldukça faydalı olan bir diğer madde asetik asittir. Daha çok sirkeye keskin ve ekşi tadı vermesiyle bilinir. Fesleğen de, keskin ve biberli tadını ve kokusunu bu asitten alır. Bu madde sayesinde böbrek taşlarının erimesine yardımcı olur. Aynı zamanda diüretik özellikleriyle birlikte doğal bir detoks görevi görür. Ürik asit düzeylerini düşürmeye yardımcıdır. Fesleğen çayı bal ile karıştırılıp tüketilirse doğal bir böbrek taşı düşürücü olarak böbrek taşlarından kurtulmada oldukça etki sağlar.

Yapılan bir araştırmada fesleğenin radyasyon kaynaklı oluşan tümör ve kanser riskini azalttığı gözlenmiştir. Fesleğen çayında bulunan öjenol, rosmarinik asit, apigenin, luteolin ve benzeri maddeler anti-kanser özellik gösterir. Bununla birlikte ağız, karaciğer, akciğer ve cilt kanserlerini önlemek için gereken antioksidan açısından çok zengindir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için gerekli olan C vitamini, magnezyum, potasyum ve demir açısından zengindir. Ulusal Kanser Enstitüsü'nün yaptığı bir çalışmada fesleğen çayının, artrit gibi romatizmal hastalıklardan kronik hastalıklara kadar pek çok rahatsızlığın önlenmesinde ve iyileştirilmesinde oldukça etkili olduğu gözlenmiştir.

Fesleğen Çayı Zayıflatır Mı?

Fesleğen çayı vücuttan su atılımını sağladığı için kilo vermeye yardımcıdır. Ayrıca içerisinde bulunan eter yağı sayesinde tokluk hissi yaratır. Böylece iştahı kontrol altında tutar. Fesleğen çayının içerisine bir miktar kekik ve adaçayı eklenirse yağların daha hızlı yakılması sağlanır.