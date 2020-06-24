Fesleğen Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Fesleğen, ılıman iklim bitkisi olması sebebiyle Akdeniz ve Ege bölgesinde bolca yetiştirilir. Zemini tüylü ve boyu 20-60 cm arasındadır. Oval yapraklara, beyaz ve pembe çiçeklere sahiptir. Tüm yıl boyunca yetiştirilebilen aromatik bir ottur. Bu sebeple et yemeklerinde, salatalarda ve soslarda hoş bir tat ve koku vermesi amacıyla kullanılır.
Fesleğen aynı zamanda alternatif tıpta da tedavi amaçlı olarak sıkça kullanılır. Özellikle mide ağrılarını giderici etki gösteren fesleğen aynı zamanda kronik gastrit tedavisinde alternatif olarak tercih edilen doğal çözümlerden biridir.
Taze ve kurutulmuş şekilde tüketilebilir. Farmakolojik özellikleri ile antiseptik, diüretik ve sedatif etkilere sahiptir. A ve E vitamini, demir, kalsiyum, selenyum, manganez, magnezyum ve folik asit açısından zengindir. Tüm bunların yanında güçlü bir antioksidan deposudur.
Fesleğen çayı vücuttan su atılımını sağladığı için kilo vermeye yardımcıdır. Ayrıca içerisinde bulunan eter yağı sayesinde tokluk hissi yaratır. Böylece iştahı kontrol altında tutar. Fesleğen çayının içerisine bir miktar kekik ve adaçayı eklenirse yağların daha hızlı yakılması sağlanır.
Fesleğen çayında taze fesleğen yaprağı kullanmak daha uygun olur, ancak taze fesleğen bulunamazsa kuru fesleğen de kullanılabilir.
1. 30 gr kadar taze fesleğen yaprağına 4 su bardağı sıcak su eklenir.
2. 15 dakika kadar demlenir, sonrasında süzülür ve içilir. Bu çaydan günde 2 bardak tüketilebilir.
Bu tarife ek olarak soğuk algınlığı ve grip için etkili bir fesleğen çayı tarifi de mevcuttur.
1. ¼ çay kaşığı fesleğen, ¼ çay kaşığı kuru zencefil ve ½ çay kaşığı tarçın karıştırılır. 1 su bardağı sıcak suya bu karışımdan 1 çay kaşığı kadar katılarak demlenir.
2. Bu malzemelere ek olarak karanfil, biber ve boğaz ağrısı için bal da eklenebilir. Soğuk algınlığının yıpratıcı semptomlarından çabuk kurtulmak için günde 2-3 defa içilmesi tavsiye edilir.
Fesleğen çayı, pelvik bölgede kasılmalara neden olabileceği için hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Ayrıca kan inceltici ilaçlarla birlikte tüketilmesi riskli olabilir. Hekime danışılarak tüketilmelidir.
Kan şekerini düşürdüğü için hipoglisemisi (düşük kan şekeri) olanların kullanımı için uygun değildir.
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