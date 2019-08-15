Fester Abdü - Liverpool-Chelsea Süper Kupa finalinde sahaya giren YouTuber gözaltında: 'Maçın heyecanı ile atladım'

Dün akşam İstanbul'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finali sırasında sahaya giren "Deli Mi Ne?" adlı YouTube kanalının sahibi "Fester Abdü" lakaplı Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Ali Abdülselam Yılmaz, ilk ifadesinde "maçın heyecanıyla sahaya atladığını" söyledi.

Yılmaz, maçın 14'üncü dakikasında sahaya girmişti.

4 arkadaşı ise onun sahaya girme anlarını görüntülemişlerdi.

Demirören Haber Ajansı (DHA), güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılan Yılmaz'ın ilk ifadesini aktardı.

'Sahaya girmeyi önceden planlamadım'

DHA'nın haberine göre "Fester Abdü" lakaplı YouTuber sorgusunda, sahaya girmeyi önceden planlamadığını, arkadaşlarının video ve fotoğrafını çektiklerinden habersiz olduğunu söyledi.

Olay öncesi 4,6 milyondan takipçisi olan "Deli Mi Ne?" adlı kanalın abone sayısı ilerleyen saatlerde yaklaşık 200 bin azaldı.

Çok sayıda kişi ünlü YouTuber'a "Kanalına takipçi kazanmak için ülkeni rezil ettin" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da oynanan Süper Kupa finalinde sahaya giren YouTuber'a tepki büyüyor