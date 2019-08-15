HABER

Fester Abdü - Liverpool-Chelsea Süper Kupa finalinde sahaya giren YouTuber gözaltında: 'Maçın heyecanı ile atladım'

15.08.2019 15:04 | Son Güncelleme

Dün akşam İstanbul'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finali sırasında sahaya giren "Deli Mi Ne?" adlı YouTube kanalının sahibi "Fester Abdü" lakaplı Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yılmaz, ilk ifadesinde "maçın heyecanıyla sahaya atladığını" söyledi.

Fester Abdü - Liverpool-Chelsea Süper Kupa finalinde sahaya giren YouTuber gözaltında: 'Maçın heyecanı ile atladım'

Dün akşam İstanbul'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finali sırasında sahaya giren "Deli Mi Ne?" adlı YouTube kanalının sahibi "Fester Abdü" lakaplı Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Ali Abdülselam Yılmaz, ilk ifadesinde "maçın heyecanıyla sahaya atladığını" söyledi.

Yılmaz, maçın 14'üncü dakikasında sahaya girmişti.

4 arkadaşı ise onun sahaya girme anlarını görüntülemişlerdi.

Demirören Haber Ajansı (DHA), güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılan Yılmaz'ın ilk ifadesini aktardı.

'Sahaya girmeyi önceden planlamadım'

DHA'nın haberine göre "Fester Abdü" lakaplı YouTuber sorgusunda, sahaya girmeyi önceden planlamadığını, arkadaşlarının video ve fotoğrafını çektiklerinden habersiz olduğunu söyledi.

Olay öncesi 4,6 milyondan takipçisi olan "Deli Mi Ne?" adlı kanalın abone sayısı ilerleyen saatlerde yaklaşık 200 bin azaldı.

Çok sayıda kişi ünlü YouTuber'a "Kanalına takipçi kazanmak için ülkeni rezil ettin" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da oynanan Süper Kupa finalinde sahaya giren YouTuber'a tepki büyüyor

Fester Abdü kimdir?

"Deli Mi Ne?" adlı YouTube kanalının sahibi olan "Fester Abdü" lakaplı Ali Abdülselam Yılmaz, bu platformda yaklaşık 2 yıldır "deneyim" videoları paylaşıyor.

Ünlü YouTuber kanalının açıklama bölümünde ise "Antalya'da yaşıyorum ve işim gücüm YouTube. Kanalımda sizleri eğlendirmeyi amaçlıyorum" diyor.

Ali Abdülselam Yılmaz, kanalında paylaştığı son videoda 2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın reklamında oynadığını duyurmuştu.

Fester Abdü - Liverpool-Chelsea Süper Kupa finalinde sahaya giren YouTuber gözaltında: 'Maçın heyecanı ile atladım'

PARTNERÜnlü çift böyle yakalandıÜnlü çift böyle yakalandı
Çavuşoğlu: ‘ABD’nin Oyalama Taktiği Geçerli Olmayacak’Çavuşoğlu: ‘ABD’nin Oyalama Taktiği Geçerli Olmayacak’
Artuklu Üniversitesi’nden 'Yaşayan Diller Enstitüsü'nü Kapatma KararıArtuklu Üniversitesi’nden 'Yaşayan Diller Enstitüsü'nü Kapatma Kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran tankerinin kaptanı ve mürettebatı serbest!

Uluslararası tanker krizi çözüldü!

Pentagon'dan 'aşamalı' Türkiye açıklaması

Pentagon'dan 'aşamalı' Türkiye açıklaması

Hindistan'da ölü sayısı 282'ye yükseldi

Ülke şokta! Ölü sayısı 282'ye yükseldi

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

ABD yeni bir saldırıyla sarsıldı! Çok sayıda polis yaralı!

ABD yeni bir saldırıyla sarsıldı! Çok sayıda polis yaralı!

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı: İsterse çözebilir

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.