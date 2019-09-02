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Festival finaline Ziynet Sali damga vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.09.2019 17:01 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi ile pek çok kurum ve kuruluşun sponsorluğunda gerçekleşen 5.

Festival finaline Ziynet Sali damga vurdu

Gemlik Belediyesi ile pek çok kurum ve kuruluşun sponsorluğunda gerçekleşen 5. Uluslararası Zeytin Festivali, Ziynet Sali’nin konseri ile sona erdi.
30 Ağustos’ta başlayan festival, zeytin, zeytincilik, Gemlik’te 30 Ağustos kutlamaları fotoğraf sergileri, zeytin tarihi sergisi, çocuklara yönelik eğlenceler, Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi açılışı, en iyi zeytin bahçesi, en kaliteli zeytin ödülleri, zeytinyağlı yemek yarışması, kahvaltı ve dünyanın en büyük zeytin tabağı gibi pek çok faaliyete ev sahipliği yaptı. Festivalde kapanış konserini Ziynet Sali verdi.
Sali’den önce Gemlikli genç müzisyenlerden oluşan Pick-Up grubu sevilen şarkıları seslendirdi. Bir saati aşkın sahnede kalan Pick-Up izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ardından Ziynet Sali’nin sahneye çıkmasıyla alanda coşku zirve yaptı. Repertuarında bilinen şarkıların yanı sıra Rumca, İspanyolca, Yunanca şarkılar ile geceye renk katan Sali, unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçıya hediyelerini Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan takdim etti. Başkan Sertaslan Sali’ye zeytin fidanı, zeytin ve zeytinyağı hediye ederken Özkaleli ise çiçek verdi.
Yaklaşık iki saat süren konsere eşlik eden Gemlikliler zaman zaman telefon ışıkları ile ortaya etkileyici görüntülerin çıkmasını sağladı. 1 Eylül Dünya Barış Günü münasebetiyle barış mesajları da dile getirildi.

Festival finaline Ziynet Sali damga vurdu

Festival finaline Ziynet Sali damga vurdu

Festival finaline Ziynet Sali damga vurdu

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