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Festival, konser yasağı kalktı mı? 1 Temmuz sonrası festival ve konserler açılacak mı?

28.06.2021 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği İçişleri Bakanlığı genelgesi, 27 Haziran Pazar günü itibariyle yayınlandı. 1 Temmuz'da başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin merak edilen soruların yanıtlarını yer aldığı genelgede festival ve konser yasağı kalktı mı, konserler açılacak mı gibi çeşitli soruların cevapları da yer alıyor. Peki 1 Temmuz'dan itibaren festival, konser yasağı kalktı mı? 1 Temmuz sonrası festival ve konserler açılacak mı? İşte yanıtı...

Festival, konser yasağı kalktı mı? 1 Temmuz sonrası festival ve konserler açılacak mı?

Merakla beklenen İçişleri Bakanlığı genelgesi, 27 Haziran Pazar günü itibariyle yayınlandı. 1 Temmuz'da başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabı ile ilgili yeni kararların yer aldığı genelge sonrası festival ve konser yasağı kalktı mı sorusu da yanıt buldu. Peki 1 Temmuz'dan itibaren festival, konser yasağı kalktı mı?

FESTİVAL VE KONSER YASAĞI KALKTI MI?

Merakla beklenen 1 Temmuz 2021 sonrası yeni kararların yer alacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Yayınlanan yeni genelgeye göre konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak koşuluyla izin verilmesi kararlaştırıldı. Yani 1 Temmuz sonrası kurallara dikkat edilmesi kaydıyla konserler yapılabilecek.

PARK, BAHÇE, MESİRE ALANLARINDA PİKNİK YAPILIYOR MU?

1 Temmuz sonrası Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak koşuluyla park, bahçe, kamp alanı, piknik veya mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgede getirilmiş olan ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

SİNEMA SALONLARI FAALİYETE AÇILIYOR MU?

Yine faaliyetlerine ara verilmiş olan sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterecekler. Ayrıca Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ya da sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar da kaldırılacak.

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