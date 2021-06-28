Festival, konser yasağı kalktı mı? 1 Temmuz sonrası festival ve konserler açılacak mı?

Merakla beklenen İçişleri Bakanlığı genelgesi, 27 Haziran Pazar günü itibariyle yayınlandı. 1 Temmuz'da başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabı ile ilgili yeni kararların yer aldığı genelge sonrası festival ve konser yasağı kalktı mı sorusu da yanıt buldu. Peki 1 Temmuz'dan itibaren festival, konser yasağı kalktı mı?

FESTİVAL VE KONSER YASAĞI KALKTI MI?

Merakla beklenen 1 Temmuz 2021 sonrası yeni kararların yer alacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Yayınlanan yeni genelgeye göre konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak koşuluyla izin verilmesi kararlaştırıldı. Yani 1 Temmuz sonrası kurallara dikkat edilmesi kaydıyla konserler yapılabilecek.

PARK, BAHÇE, MESİRE ALANLARINDA PİKNİK YAPILIYOR MU?

1 Temmuz sonrası Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak koşuluyla park, bahçe, kamp alanı, piknik veya mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgede getirilmiş olan ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

SİNEMA SALONLARI FAALİYETE AÇILIYOR MU?

Yine faaliyetlerine ara verilmiş olan sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterecekler. Ayrıca Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ya da sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar da kaldırılacak.



