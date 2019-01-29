Festival yolunda onlarca araç kaza yaptı

Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası’nda bu yıl 14’üncüsü düzenlenen kar festivaline gitmek isteyen vatandaşlar yolda mahsur kaldı, onlarca araç kaza yaptı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Çambaşı Kar Festivali dün başladı. Yaklaşık 2000 rakımlı yaylada düzenlenen festivale gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, bir anda başlayan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yollarda kaldı. Yolların buz pistine dönüşmesi ile bazı araçlar kaza yaptı. Onlarca aracın kaza yapması sonucu bazı vatandaşlar yaralandı. Yolda kalan araçlar vatandaşlar ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, aşırı buzlanma nedeniyle yollarda kuyruk oluştu. Jandarma, Karayolları ve belediye ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşlara yardımcı oluyor.
Vatandaşlar, hafta sonunu ve festivali fırsat bilerek Çambaşı Yaylası’na çıkmak istediklerini ancak aniden bastıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle mahsur kaldıklarını belirttiler.
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