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Festival408’de bu yılki tema ‘Çok Normal’

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:21 | Son Güncelleme

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları Alanı öğrencileri tarafından düzenlenen festival408’in, bu yılki temasının ‘Çok Normal!’ olacağı duyuruldu.

Festival408’de bu yılki tema ‘Çok Normal’

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları Alanı öğrencileri tarafından düzenlenen festival408’in, bu yılki temasının ‘Çok Normal!’ olacağı duyuruldu. 15-19 Nisan tarihleri arasında santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirilecek festivalde her gün başka bir sıra dışı durumun ‘Çok Normal!’ karşılandığı günümüz çelişkilerinden yola çıkan, kabullenilmeyen ve içselleştirilenleri mercek altına alınacak. Sanatseverler için, dokuz ayrı oyun ve performansın yanı sıra hareket ve dans atölyeleri, söyleşiler ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.

9 AYRI PERFORMANS

Koreografiden prodüksiyona, oyun yazımından tanıtım ve pazarlamaya, her aşaması öğrenciler tarafından tasarlanan ve üretilen festivalde bu sene, Buğra Can Şahin ‘Benimsin’, Buse Çetin ‘Bugün Yine Kendim Olamadım’, Burçin Aydınay ‘Kim Bilir Ne Yaptı?’, Doğanalp Dulkadir ‘Ya Sonra Yoksa’, Eren Durşen ‘Geçen Gün Oradaydım’, Hakan Onat ‘Kimse’, Meryem Dilara Şengül ‘Hatırlıyorum’, Su Lara Aslan ‘200 Derecede 25 Dakika’, Yusuf Burak Kurtoğlu ‘Hiçbir Şey’ adlı performanslar sergilenecek.

HERKESE AÇIK ATÖLYELER

Sahne sanatlarına ilgi duyanların birbirinden farklı eğitimler alabileceği ve sanatçılar tarafından düzenlenecek soundpainting, hareket ve dans atölyeleri ise sınırlı sayıda katılıma açık olacak.

(FOTOĞRAFLI)

Festival408’de bu yılki tema ‘Çok Normal’

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