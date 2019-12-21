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Festivalde balık-ekmek izdihamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 17:56 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Karaduvar Balık Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Karaduvar Balık Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival alanında ikram olarak dağıtılan balık-ekmeklerden almak isteyenler birbiri ile yarıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla Karaduvar sahilinde organize edilen festivale binlerce vatandaş katıldı. Vali Ali İhsan Su ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın da katıldığı festivalde yaklaşık 2 ton balık dağıtıldı. Öğle saatlerinde başlayan festival sardalya balık-ekmek ikramı ile başladı. Uzun kuyrukların oluştuğu balık stantlarının önünde zaman zaman izdiham yaşanırken, ikramlardan almak isteyen vatandaşlar ise birbiriyle yarıştı. Ayrıca festival kapsamında olta balıkçılığı yarışması, çeşitli çocuk aktiviteleri, söyleşiler, ödüllü yarışmalar ve birbirinden renkli gösteriler düzenlendi. Beslenme Uzmanı Dilara Koçak’ın da vatandaşlarla söyleşi yaptığı festivalin ilk günü, Sinan Akçıl konseri ile sona erdi.

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