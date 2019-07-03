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Festivalde baraj gölüne girip, kaybolan Selim'in 24 gün sonra cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 18:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, '3'üncü Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nin düzenlendiği alanda baraj gölüne girerek, kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'nin (29) 24 gün sonra su altında cansız bedenine ulaşıldı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, '3'üncü Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nin düzenlendiği alanda baraj gölüne girerek, kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'nin (29) 24 gün sonra su altında cansız bedenine ulaşıldı. Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'ndeki Oymapınar Baraj gölü yakınlarındaki ormanlıkta düzenlenen '3'üncü Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nin organizasyonunda görevli Yıldırım Selim Özersinci, 10 Haziran sabahı arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra kamp alanından ormanın içine doğru gitti. Uzun süre geçmesine rağmen dönmeyen Özersinci'nin arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin katılımıyla yapılan araştırmada, kayıp gencin kıyafetleri, baraj gölüne inilen patikada bulundu. Baraj gölünde 11 Haziran'dan itibaren Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Sahil Güvenlik, deniz polisi, AKUT, İHH ekiplerince su altında; Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma komando timleri, itfaiyeciler, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi tarafından da kokuya duyarlı köpekler ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün helikopteri kullanılarak arama yapıldı. Baraj gölündeki aramalarda jandarma ekiplerince Ankara'dan getirilen ve su altını gösteren robot da kullanılmasına rağmen Yıldırım Selim Özersinci bulunamadı. Baraj gölünün Karavca Mahallesi tarafında, bugün saat 12.00 sıralarında, su altında ceset görülünce jandarmaya haber verildi. Çağrılan uzman ekip tarafından 24 gün sonra baraj gölünden çıkarılan cansız bedenin, Yıldırım Selim Özersinci'ye ait olduğu belirlendi. İncelemenin ardından Özersinci'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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