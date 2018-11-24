Festivalde gösterilen kısa filmlere telif ödendi

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sinema Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi ve 20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali Yönetmeni Doç. Dr. Serhat Serter, bu yıl kısa filmlere de telif ücreti ödeyerek emeğe saygı anlamında önemli bir adım attıklarını söyledi. Serter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nin bir devlet üniversitesi ve iletişim fakültesinin kesintisiz sürdürdüğü ender film festivallerinden olduğunu belirtti. Serter, bunun ülkedeki koşullar ve yasal mevzuatlar içinde yapılması zor bir organizasyon olduğunu, AÜ'nün 60 yıllık önemli bir kurum olmasının yanı sıra halkın ve öğrencilerin ilgisinin etkinliğin kesintisiz devam etmesinde önemli rol oynadığını anlatan Serter, şöyle konuştu: En büyük desteği rektörlükten ve Kültür ve Turizm Bakanlığından aldıklarını aktaran Serter, şu değerlendirmede bulundu: "8 filmlik amatör bir çalışma olarak başlayan etkinlik 20. yılına geldi. 46 uzun metrajlı film, 10 bin biletli izleyici, 17 kısa metrajlı film, söyleşiler ve konser derken dolu dolu bir etkinlik oldu. Salonlarımız ful doldu. Öğrencilerimizin ve halkın ilgisi çok yoğun oldu. Öğrencilerimize Eskişehir'de göremeyecekleri, belki Türkiye'de gösterime girmeyecek filmleri izleme imkanı sunduk. Film ekibiyle, yani sektör uzmanlarıyla filmlerin ardından söyleşilerde soru sorma imkanları da oldu. Bu yıl kısa filmlere telif ücreti ödeyerek emeğe saygı anlamında önemli bir adım attık."

Serter, bu yıl ilk kez Türkiye'de sinema-televizyon eğitimi alan lisans öğrencilerinin, yapım aşamasındaki kısa filmlerine jüri kararı ile maddi destek sağlayan bir fon oluşturduklarını ve başvuru yapan projeler arasından seçilen üç projeye 3 biner lira destek verdiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Sinema Kültürüne Katkı Yarışması ile de yine festivalimizde ilk kez Türkiye'de sinema kültürünün gelişmesine, sinemanın düşünsel boyutunun zenginleşmesine katkıda bulunmayı hedefledik. 2017-2018'de yayınlanmış en iyi sinema kitabı ve en iyi sinema makalesini seçkin jüri üyelerimiz seçti. Kitap yazarına 5 bin, sinema makalesi sahibine de 3 bin lira ödül verdik." - "Kısa filmlerin tüm yönetmenlerine telif ödedik" Festival Yürütme Kurulu Üyesi ve AÜ Sinema Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Meltem Cemiloğlu da 20 yıldır üniversite çatısı altında gönüllülük esasıyla böylesine önemli bir organizasyona imza attıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Cemiloğlu, her yıl bu etkinlikte uzun ve kısa metraj filmlere yer verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Festivalimizde sektör profesyonellerini öğrenci ve vatandaşlarla buluşturuyoruz. Festivalin başından beri kısa filmi önemsedik. Her yıl mutlaka Türkiye'den ve dünyadan kısa filme yer verdik. Burada yönetmenlerimizi ağırlayıp söyleşiler yaptık. Kısa filmcileri izleyiciyle bir araya getiriyoruz. Kısa film için ayrıca çalışma yaptık. Bu yıl çok küçük bütçelerle Kısa Film Yönetmenleri Derneği iş birliğiyle Türkiye'den kısalar bölümündeki kısa filmlerin tüm yönetmenlerine telif ödedik. Küçük de olsa motivasyon için önemli bir katkı oldu. Bugün sona eren festivalimiz çok güzel geçti." - "Bu filmler gösterildiğinde bunun bir karşılığı olmalı" Kısa Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Serhat Serdar Karakaş ise festivallerin kısa filmlerin önemli gösterim alanlarından biri olduğunu söyledi. Festival organizasyonlarına telif çağrısında bulunduklarını, bu konuda Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nden önemli bir destek aldıklarını dile getiren Karakaş, şöyle devam etti: "Eskişehir Uluslararası Film Festivali telif çağrımıza olumlu bir yanıt verdi. Kısa filmlere biner lira telif ödediler. Her yıl bunu sürdürecekler. Bu çok değerli bir katkı. Ülkede 90'dan fazla film festivali var. Aslında tüm festivallerde etik olarak telif ödenmesi gerekir. Çünkü bu filmler için emek harcanıyor, masraf yapılıyor ve bu filmler gösterildiğinde bunun bir karşılığı olmalı. 90'dan fazla festival bu uygulamaya geçtiğinde kısa film sektörleşmeye daha kısa sürede ulaşabilir."