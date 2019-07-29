HABER

Festivalde kavga eden alkollü gruplarla jandarma arasında arbede

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

 ARTVİN’in Şavşat ilçesinde bu yıl 29’uncusu düzenlenen Şavşat Sahara Pancarcı Festivali'nde, kendi aralarında kavga eden alkollü gruplarla jandarma arasında arbede çıktı.

Festivalde kavga eden alkollü gruplarla jandarma arasında arbede

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Şavşat ilçesinde bu yıl 29’uncusu düzenlenen Şavşat Sahara Pancarcı Festivali'nde, kendi aralarında kavga eden alkollü gruplarla jandarma arasında arbede çıktı. Jandarmanın havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttığı olayda, 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan gerginlik ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün, Şavşat Sahara Milli Park alanında meydana geldi. Bölgede ‘Pancar’ adlı bitkinin hasadı sonrası yöre halkının dinlenme amaçlı toplu halde yaylalara çıkarak hep birlikte davul ve zurna eşliğinde eğlendiği Şavşat Sahara Pancarcı Festivali'nde alkol alan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Festival alanında bulunan jandarma ekipleri, kavgaya müdahale etmek istedi. Bu sırada alkollü bir kişi, jandarma ekiplerine tepki gösterince, ortalık bir anda karıştı. Yaşanan arbede üzerine jandarma, havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Arbede sırasında 1 jandarma yaralandı. Güçlükle önlenen olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Festival sırasında jandarma ekibiyle alkollü şahıslar arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, jandarmanın kavgayı ayırmaya çalıştığı, olayın büyümesi üzerine havaya ateş açtığı, gözaltına alınmak istenen saldırganın da ekiplere zor anlar yaşattığı görülüyor.
3 gün süren festival, yöresel sanatçıların verdiği konserle sona ererken, yöre sakinleri ise, güvenlik güçlerine yönelik bu tur davranışları kınadıklarını belirterek, yaşananlara tepki gösterdi.
KAÇAK İÇKİLERE EL KONULDU
Bu arada, jandarma ekiplerinin denetimlerinde, festival alanında kaçak içki sattıkları tespit edilen 2 kişiye para cezası uygulandı, çeşitli türde, yaklaşık 10 şişe içkiye el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Festivalde kavga eden alkollü gruplarla jandarma arasında arbedeFestivalde kavga eden alkollü gruplarla jandarma arasında arbedeFestivalde kavga eden alkollü gruplarla jandarma arasında arbedeFestivalde kavga eden alkollü gruplarla jandarma arasında arbede

Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta büyülüyor Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta büyülüyor
Kabil saldırısında ölü sayısı 20’ye yükseldiKabil saldırısında ölü sayısı 20’ye yükseldi
Otomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandıOtomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.