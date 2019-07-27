HABER

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 19:17 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen "3.

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Kapıkaya Festivali"nde su sporları ve motosiklet gösterileri nefes kesti. Etkinliğe katılarak gösterileri izleyen Samsun Valisi Osman Kaymak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan su sporlarını denedi.
Festival alanını dolduran konuklar gönüllerince eğlenirken, motosiklet gösterileri büyük bir heyecanla izlendi. İlginç görüntülerin yaşandığı su sporları, adrenali yüksek gösterilere sahne oldu. Tekne gezisine katan Vali Osman Kaymak ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Ringo su aktivesine katılan konuklar büyük heyecan yaşadı.
Herkesi festivale davet eden Vali Osman Kaymak, Kapıkaya Festivali’nin Türkiye’nin en renkli ve geniş katılımlı bir festivali olduğunu söyledi.
Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise, "Bafra Kapıkaya Festivali’nde büyük bir coşku yaşanıyor. Tabi bu sene etkinliklerin sayısı da artmış, niteliği de artmış. Su sporlarını denedik, buradaki vatandaşlarla bir araya geldik. Çadır kampını gördük. Bu festivali özel kılan çok yanı var. Hakikaten bu sene Türkiye çapında, yurt dışından yoğun bir katılım olduğunu biliyoruz. Bir özellik daha ekledi değerli Bafra Belediye Başkanımız bu sefer ki festivale. Türkiye’nin çevre dostu sıfır atığın merkezi temalı festivali oldu. Doğada Rabb’imin yaratığı güzelliklerle doya doya o anı paylaşırken aynı zamanda onu koruyarak da bu festival alanından ayrılacağız. Ama her sene artan alaka ve etkinliklerin kalitesiyle birlikte ben inanıyorum ki Kapıkaya Festivali önümüzdeki dönemde Türkiye çapında daha çok ses getirecek. Bununla ilgili emeği geçen her kese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın’da otomobil üst geçitten uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Bartın’da otomobil üst geçitten uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u havadan tanıttı

Erdoğan'dan Malezya Başbakanı'na 'havadan tanıtım'

Zonguldak'ta heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

İzmir'de biçerdöver faciası: Bacaklarını kaptırdı

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.