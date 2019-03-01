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Festivalde uyuşturucu verdiği sevgilisi ölen adam, suçlu bulundu

BBC BBC
01.03.2019 06:15 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir festivalde, kız arkadaşına uyuşturucu verdikten sonra ölürken de onu videoya çeken adam, "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulundu.

Festivalde uyuşturucu verdiği sevgilisi ölen adam, suçlu bulundu

Louella Fletcher-Michie iki yıl önce Bestival isimli festivalde 2CP isimli uyuşturucuyu aldıktan sonra hayatını kaybetti.

Genç kadının "uzun süre acı çektikten sonra öldüğü" de belirtildi.

Yargılanan Ceon Broughton'un, ölüm anına kadar geçen 6 saat süresince, sevgilisini kurtarmak için çok az şey yaptığı mahkeme kayıtlarına girdi.

VİDEO ÇEKTİ

Broughton, bu altı saat sırasında şuurunu kaybeden 24 yaşındaki sevgilisini filme aldı ve ona "drama kraliçesi" şeklinde seslendi.

30 yaşındaki adam, 2CP isimli uyuşturucuyu temin etmekten de suçlu bulundu.

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"UYUŞTURUCUNUN DOZUNU AYARLAYAMADIM"

Louella Fletcher-Michie'nin doğum gününden bir gün önce yaşanan ölümle ilgili sevgilisi, "uyuşturucunun dozunu ayarlayamadığı" savunmasını yaptı.

Mahkeme sırasında, çiftin birbirlerini uyuşturucu etkisi altında videoya aldıkları görüntüler de izlendi.

Oy çokluğu ile alınan hüküm kararları ile ilgili verilecek ceza Cuma günü belli olacak.

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