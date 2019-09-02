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Festivalde zeytin yağlı yemekler yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:48 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 5.

Festivalde zeytin yağlı yemekler yarıştı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 5. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali çerçevesinde düzenlenen “Tencereni kap da gel” adlı zeytin ve zeytin yağlı yemek yarışması hanımlardan büyük ilgi gördü.
Yarışmayı yemek programlarından tanınan ünlü gurme Emine Beder jüri üyesi oldu. Programı Youtube’da Gez Gez Dolaş programları ile tanınan anne kız Sude ve Çiğdem Öğütçü sundu. Festival alanında gerçekleşen yarışmaya dokuz kadın aşçı katıldı. Ayrıca Gemlik Belediye Meclis Üyesi Mahmut Solaksubaşı da yaptığı zeytin yağlı pilav ile yarışmaya katıldı.
Yarışma boyunca zeytin yağlı yemek yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları yarışmacılar ile paylaşan Beder, Gemlikli aşçıların yemekleri karşısında hayranlığını gizleyemedi. En yüksek puanı alarak birinci gelen yemek ile poz veren Beder, “Özenerek hazırlanmak da yarışmanın önemli bir parçasıdır” dedi.
Emine Beder, zeytin yağı konusunda bundan sonra tercihinin Gemlik yağı olacağını söyledi.
Yarışmada derece elde eden aşçılara ödülleri verildi.

Festivalde zeytin yağlı yemekler yarıştı

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