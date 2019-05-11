Festivale 75 bin küçük hanımla küçük bey katıldı

EDA ÖZDENER - Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nde 75 bin 227 minik tiyatrosever, sergilenen 260 temsili izledi.

Ankara Devlet Tiyatroları (DT) Müdürü Murat Volkan Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl festival hedeflerini büyüttüklerini, daha çok çocuğa ulaşabilmek için festivalin süresini ve temsil sayısını arttırdıklarını söyledi.

Benli, 10 günde 260 temsil yaptıklarını belirterek, "Ankara'daki çocuk izleyicilerin 75 bin 277'sine ulaştık ki bu bir rekor. Bu, yüzümüzü güldüren, bizi sevindiren, çok önemli bir rekor. Seyirci sayısı olarak şu anda Türkiye'nin en büyük festivali haline dönüştük." değerlendirmesinde bulundu.

DT biletlerinin oyunlardan 13 gün önce satışa çıkarıldığını ancak festival biletlerini bir ay önceden satışa sunduklarını anlatan Benli, "Festival sürecinde biletimiz kalmadı. Seyircimiz ilgi gösterdi, biletler çok daha önceden tükendi." dedi.

Benli, tiyatroya ulaşma imkanı kısıtlı olan çocukların da festivale katılmasını sağladıklarını anlatarak, okullara servisler göndererek çocukları temsillere taşıdıklarını söyledi.