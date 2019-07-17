Festivale gelen İranlı turistlere bilet şoku (2)

FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

Konyaaltı ilçesi Kemer yolundaki Büyük Çaltıcak Piknik ve Etkinlik Alanı'nda, 7 gün sürecek ve onlarca konserin düzenleneceği Dreamland Summer Fest'te konser vereceği duyurulan bazı sanatçılar, organizasyondaki aksaklıkları gerekçe göstererek konserlerini iptal etti. Sanatçılar, organizasyon şirketinin sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle konserlerini iptal ettiği duyurdu.

İptal haberlerinin duyurulması ve dün gece festival için gelen İranlı turistlerin de mağdur olması nedeniyle organizasyon şirketi festivalin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Festivalimiz elimizde olmayan nedenlerden dolayı iptal edilmiştir. Yasal işlemlerden sonra mağduriyetiniz giderilecektir. Çadır siparişi verdiğimiz firma çadır temin etmemiştir. Festivale son 2 hafta kala 2500 adet gönderip geri kalan kısmını ise teslim etmemiştir. Bu nedenle festivalimiz mağdur edilmiştir. Bu yüzden çıkan sorunlar, İranlı misafirlerimiz tarafından büyütülmüş ve kontrol edilemez hale gelmiştir. Güvenlik güçleri festivali iptal kararı vermiştir. Festivalimize katılmak için bilet alan misafirlerimiz, yasal işlemlerden sonra bilet paralarını geri alacaktır. İlginiz için teşekkür ederiz. Her şey için özür dileriz."

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