HABER

Festivaller şehri Artvin’de yılda 84 festival yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

315 köyü, 9 ilçesi bulunan Artvin’de, yılda farklı tarihlerde 84 festival yapılıyor.Artvin’de özelikle yaz aylarında kültür sanat festivalleri kapsamında birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor.

Festivaller şehri Artvin’de yılda 84 festival yapılıyor

315 köyü, 9 ilçesi bulunan Artvin’de, yılda farklı tarihlerde 84 festival yapılıyor.
Artvin’de özelikle yaz aylarında kültür sanat festivalleri kapsamında birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. Köy ve yayla şenliklerinin yanı sıra uluslararası olmak üzere farklı tarihlerde 84 festival düzenleniyor.
Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen başta boğa güreşleri olmak üzere, güreşler, yayla festivalleri ve köy şenlikleri adı altında farklı kültürlerden çok sayıda insan bu festivallerde bir araya geliyor. Önceden belirlenen festival tarihlerinde bölge halkı festivalin düzenlendiği alanda bir araya gelerek bazen iki gün, bazen dört olmak üzere gerçekleşen şenliklerde doyasıya eğleniyor.
Artvin’in 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşlerine yılda yaklaşık 30 bin kişi katılıyor. Gelenekselleşen festivallerin tek amacı, geçmişten gelen kültürü yaşatmak olsa da düzenlenen festivaller şehrin tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

Festivaller şehri Artvin’de yılda 84 festival yapılıyor

Festivaller şehri Artvin’de yılda 84 festival yapılıyor

Festivaller şehri Artvin’de yılda 84 festival yapılıyor

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
Demet Akalın Bodrum'da tatilcileri coşturduDemet Akalın Bodrum'da tatilcileri coşturdu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kurban Bayramı mesajlarıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kurban Bayramı mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya’da TIR'dan caddeye döküldü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

Kapadokya'ya turist akını

Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da

ABD'li askerler Şanlıurfa'da

Burgazada ve Balıkesir'de peş peşe yangın! Ekipler olay yerinde

Ormanlık alanlar yanıyor! Ekipler sevk edildi

Küçük çocuğa kan donduran işkence! Öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.