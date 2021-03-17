HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Festus Okey davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası

Festus Okey davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası

17.03.2021 17:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Festus Okey davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası

Nijeryalı Festus Okey'in 14 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi'nde bir polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin açılan davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık polis Cengiz Yıldız'ı "Olası kastla kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Cengiz Yıldız gelmedi. Duruşma da taraf avukatları hazır bulunurken, izleyiciler salona alınmadı.

Duruşmada taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulundu. Mahkeme heyeti, karar için müzakere yapmak üzere duruşmaya ara verdi. Duruşmaya verilen arada sanığın avukatı Vehbi Kahveci basın mensuplarının soruları üzerine, "Mahkeme heyetine Anayasa Mahkemesi kararına göre deliller tam olarak toplanmadığını hatırlatarak, bu şekilde nasıl karar vereceklerini sordum. Müvekkilimin suçsuz olduğunu beyan ettim" dedi. Maktül Festus Okey'in Ailesi'nin Avukatı Olguner Olgun ise "Olayın ırkçı ve ayrımcı saiklerle gerçekleştiğini titizlikle araştırılmasını istedik. Mütalaadan farklı olarak Anayasa Mahkemesi'nin işaret ettiği şekilde sanık polisin cezasızlık zırhından faydalanmaması için manevi unsurun taksir değil, olası kasıt olarak değerlendirilmesini talep ettik" dedi.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Aradan sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Cengiz Yıldız'ı maktule karşı gerçekleşen eyleminin "Olası kast altında kasten öldürme" suçunu oluşturduğu belirtti. Sanık Yıldız 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Nijeryalı Festus Okey'in 20 Ağustos 2007'de Taksim'de gözaltına alındığı ve Beyoğlu Emniyeti'nde öldürüldüğü ileri sürülüyordu. Yargıtay Genel Kurulu, yerel mahkemenin 2014 yılında verdiği direnme kararını incelemiş ve kararı bozmuştu. Kurul, Nijerya uyruklu maktulün açık kimlik bilgilerini tespiti ile nüfus kayıt örneklerinin getirtilmesi ve katılma talep eden ile maktul arasında akrabalık bağının bulunup bulunmadığının araştırılması ve buna göre katılma isteminde karar verilmesi gerektiğini belirterek kararı bozmuştu. Okey’in Güney Afrika’da yaşayan annesi Love Ogu ve ağabeyisi Tochukwu Gameliah Ogu’dan alınan ve avukatları tarafından getirdiği örneklerin Adli Tıp tarafından incelenmesine karar verilmişti. İnceleme sonucunda Love Ogu’nun Okey’in annesi, Tochukwu Gameliah Ogu’nun ise kardeşi olduğu belirlenerek Festus’un ağabeyi ve annesiyle olan kan bağı bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Böylece mahkeme, anne ve ağabeyin davaya katılma talebini kabul etmişti. Mütalada savcı, polis memuru olan sanığın mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği ve maktülün ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek "Taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etmişti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia
Kritik toplantı başladıKritik toplantı başladı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
cinayet polis İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Biden'dan "Putin bir katil" açıklaması

Son Dakika: Biden'dan "Putin bir katil" açıklaması

Artvin'deki köyde yangın! 60'a yakın ev alev aldı

Artvin'deki köyde yangın! 60'a yakın ev alev aldı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Doğadan topladı, zengin oldu!

Doğadan topladı, zengin oldu!

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

17 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük korona tablosu!

17 Mart Koronavirüs tablosu

Kabe fotoğrafının yere serilmesi davası başladı: 7 öğrencinin 3'er yıla kadar hapsi isteniyor

Kabe fotoğrafının yere serilmesi davası başladı

Çanakkale Savaşı neden çıktı? Çanakkale Zaferi'nden sonra ne oldu?

Çanakkale Savaşı neden çıktı ve savaştan sonra ne oldu?

Sosyal medyadan eski bakana hakaret ettiği öne sürülen savcı hakkında dava açıldı

Sosyal medyadan eski bakana hakaret ettiği öne sürülen savcı hakkında dava açıldı

Çanakkale'de kaç kişi savaştı? Çanakkale'de kaç düşman öldü?

Çanakkale'de kaç kişi savaştı ve kaç düşman öldü?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.