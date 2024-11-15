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Fetal DNA testi nedir? Fetal DNA testi nasıl ve ne zaman yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.11.2024 14:55
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Bebek bekleyen anneler ve babalar bu süreçte çok dikkatli olmaları gerektiğini bilirler. Bu süreçte en önemli konulardan biri de alanında uzman bir doktorun kontrolünde ve onun yönlendirmelerine uyarak hareket etmektir. Doktorun uygun gördüğü testler zamanında yapılmalıdır.

Fetal DNA testi nedir? Fetal DNA testi nasıl ve ne zaman yapılır?

İçindekiler

  • Fetal DNA testi nedir?
  • Fetal DNA testi nasıl yapılır?
  • Fetal DNA testi ne zaman yapılır?
  • Fetal DNA testi kaçıncı haftaya kadar yapılır?
  • Fetal DNA testinde cinsiyet nerede yazar?
  • Fetal DNA testi Türkiye'de yapılıyor mu?
  • Fetal DNA testi zararlı mı?

Hamilelik sürecinde hem anne hem de baba adayının dikkat etmesi gereken çeşitli durumlar vardır. Bunların başında da doktorun yönlendirmelerine harfiyen uymak ve gerekli gördüğü testleri zamanında yaptırmaktır. Bu testlerden biri de Fetal DNA testidir.

Fetal DNA testi nedir?

Fetal DNA testi hamilelik sürecinde yapılan bebeğin genetik sağlığının takip edilebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacı ile gerçekleştirilmesi gereken bir testtir. Anne karnındaki bebek sağlığı hakkında kesin ve zamanında bilgi edinebilmek için yapılır.

Yüksek oranda doğruluk içerdiği için güvenilir kabul edilen bir testtir. Bebeğin genel sağlık durumunu genetik sağlığını tarama amacı ile gerçekleştirilen modern bir tarama yöntemi olarak tanımlanır.

Fetal DNA testi nasıl yapılır?

Fetal DNA testi belli bir zaman geçtikten sonra yapılması doğru görülen bir testtir. Eğer süreç içinde doktor uygun zaman olduğunu belirlerse ve testin yapılmasını gerekli görürse bu testi gerçekleştirir.
Önce anne adayının kolundan kan örneği alınır. Alınan örnek laboratuvar ortamında analiz edilir. Bu sayede bebeğin DNA’sı izole edilerek genetik inceleme yapılmış olur. Ayrıca down sendromu tanısı ya da cinsiyet belirlemesi de kesin olmamakla birlikte bu test ile yapılabilir.

Fetal DNA testi ne zaman yapılır?

Genel olarak güvenli bir test olduğu kabul edilen Fetal DNA testinin en güvenli şekilde yapılabilmesi için doğru zamanda yapılması gerekir. Hamileliği riske atmamak ya da olası risklerden kaçınmak için testin yapılacağı hafta belirlenmiştir.

Hamileliğin 10. haftasından itibaren yapılabildiği söylenen bu test, anne adayından kan örneği alınarak gerçekleştirilir. Test sonuçlarının da doğru değerlendirilebilmesi için uzman bir genetik danışmandan destek alınmalıdır.

Fetal DNA testi kaçıncı haftaya kadar yapılır?

Gebelik sürecinde Fetal DNA testi belli bir süreden sonra yapılmalıdır. Bunun için uygun görülen test yapım süreci bebeğin 10. haftası olarak belirlenmiştir. Daha önce yapılması bazı risklere yol açabilir.

Hamilelik süreci içinde fetal DNA testi belli aralıklarda yapılır. Bu test genel olarak hamileliğin 10. haftası ile 13. haftası arasında yapılması gereken bir test olarak kabul edilmiştir.

Fetal DNA testinde cinsiyet nerede yazar?

Genel olarak NIPT testi olarak da anılabilen fetal DNA testinin asıl amacı bebeğin genetik sağlığını kontrol ve takip etmektir. Test bebeğin cinsiyetini, gelişim ayrıntılarını ve genel sağlık durumunu gösterir.

Fetal DNA testi cinsiyet belirlemek için de kullanılabilir. Bebekteki Y kromozom sayısı incelenerek hangi cinsiyet olduğuna yüksek oranda karar verilebilir. Bu oran %98 civarında bir orandır.

Fetal DNA testi Türkiye'de yapılıyor mu?

Özellikle genetik rahatsızlıkların erken tanısı amacı ile yapılan fetal DNA testi tüm dünya genelinde uygulanabilen bir testtir. Anne adayından alınan kan örneği üzerinden gerçekleştirilir.

Fetal DNA testi Türkiye’de de yapılabilmektedir. İnvaziv olmayan bir yöntem olması nedeni ile güvenli kabul edilir ve yapımı da oldukça yaygın olan bir test türüdür.

Fetal DNA testi zararlı mı?

Her testte olduğu gibi, ne kadar güvenilir olduğu söylense de Fetal DNA testinin de bazı riskleri bulunabilir. Anne adayının yaşından sağlık durumuna kadar çeşitli durumlar riske yol açabilecek etmenlerdir.

Örnek olarak 20'lerinde olan bir anne adayında risklerin daha düşük olduğu kabul edilir. Ancak yaş ilerledikçe bebek için riskler de artabilir. Başarısız sonuçlanan testlerde yeniden test yapılması gerekebilir.

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Anahtar Kelimeler:
DNA sağlık test
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