Feth-i kabir nedir, şartları nelerdir? Feth-i kabir neden ve nasıl yapılır?

Bir kişinin ölümü hâlinde geride kalan kişiler, miras ya da farklı başka nedenlere bağlı olarak ölen kişi üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir. Kanunlara göre uygun görülmüş işlemler çeşitli koşullara bağlı olarak yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılır.
Feth-i kabir, en kısa tanımı bile bir kişinin ölümünün ve gömülme işleminin ardından mezarının açılması işlemidir. Genel olarak hukuki işlemler için gerekli olur ve yetkili kişiler tarafından gerekli görüldüğü takdirde yapılır. Dayanağı ise Ceza Muhakemesi Kanunu’dur.
İlgili kanunun maddesinde yer alan “Gömülmüş olan bir ceset incelemek ya da otopsi yapmak için mezardan çıkartılabilir. Bu karar araştırmanın amacını tehlikeye sokmuyorsa ve erişimi kolaysa ölünün bir yakınına hemen bildirilmelidir.” ifadesine göre uygulanır. Kararı verilen Feth-i kabir işlemi mezarın durumuna, yerine, uzmanların sayısına ve kalitesine, cesedin durumuna göre çeşitli uzunlukta sürelerle gerçekleşebilir.
Kelime anlamı olarak Feth-i kabir, “mezar açma” ifadesinin tam karşılığı olarak kullanılır. Kökeninin Osmanlıca olduğu bilinen bu ifade, hukuk dilinde resmî bir işleme verilen bir isimdir.
Eğer gerekli durumlar oluştuysa ve yetkili kişiler tarafından onay verildiyse Feth-i kabir işlemi gerçekleştirilebilir. Ancak bazı şartların yerine getirilmesi ve kanunlarca belirlenen şartlarda gerçekleştirilmesi gerekir.
Bir kişinin mezarının açılması için kanunen geçerli olan durumlar ve gerekçeler oluşmuş olmalıdır. Feth-i kabir işlemini gerektiren durumlar şunlardır:
Sadece yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından onay verildiği ve çeşitli şartlara uyulduğu durumlarda Feth-i kabir uygulamasına başvurulur. Feth-i kabir işleminin şartları ve uygulanabileceği durumlar şunlardır:
Gerekli görüldüğü ve uygulanacağı zaman Feth-i kabir işlemi birkaç aşama hâlinde uygulanır. Sırayla uygulanan adımların ardından işlem tamamlanır. Adımlar sırasıyla şu şekilde olmalıdır:
Bir mezarın açılmasına karar vermek feth-i kabir işlemini resmî olarak onaylamak belli kişilere verilmiş olan bir yetkidir. Sürece göre örnek olarak soruşturma aşamasında olan bir durum için kararı verme yetkisi savcıdadır.
Ancak olay dava aşamasındaysa mahkemede alınan bir kararla mezar açma işlemi yapılabilir. Ayrıca resmî olarak görevlendirilmesi ya da onaylanması hâlinde şu kişiler feth-i kabir işlemine katılabilir: