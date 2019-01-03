Fethi Sekin'in kahramanlığı ve çantasındaki kitap sayesinde hayatta

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan avukat Bülent Karagöz, saldırı anında korunmak için kafasına siper ettiği çantasında bulunan ve mermi isabet eden hukuk kitabını 2 senedir saklıyor.

Bülent Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı gün bir konuda dava açmak için gittiği adliyede, C blokun önündeyken arkasından "dur" sesi duyduğunu, bu sırada dönüp baktığında bir aracın hızla kontrol kulübesinin önündeki polis memuruna çarptığını anlattı.

Araçtan bir kişinin hızla koşarak karşıya geçtiğini, çok kısa süre sonra patlamanın meydana geldiğini belirten Karagöz, patlayan aracın parçalarının çevresine düştüğünü ifade etti.

Bölgedeki bir kafenin masasının altına süründüğünü, bir süre sessizlikten sonra çok yoğun silah seslerinin gelmeye başladığını dile getiren Karagöz, mermilerden korunmak için çantasını kafasına siper ettiğini söyledi.