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Fethi Sekin'in kahramanlığı ve çantasındaki kitap sayesinde hayatta

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 12:57 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK mensuplarınca 2 sene önce İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıda yaralanan avukat Bülent Karagöz, kafasına siper ettiği çantasındaki merminin isabet ettiği hukuk kitabını saklıyor - Bülent Karagöz: - "Gelen mermi, kitabı delip yön değiştirerek çantamdan çıktı. Fethi Sekin'in kahramanlığı ve kitabın çantamda bulunması sayesinde hayatım kurtulmuş oldu. Kitabı ve çantayı büromda hatıra olarak saklıyorum"

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan avukat Bülent Karagöz, saldırı anında korunmak için kafasına siper ettiği çantasında bulunan ve mermi isabet eden hukuk kitabını 2 senedir saklıyor.

Bülent Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı gün bir konuda dava açmak için gittiği adliyede, C blokun önündeyken arkasından "dur" sesi duyduğunu, bu sırada dönüp baktığında bir aracın hızla kontrol kulübesinin önündeki polis memuruna çarptığını anlattı.

Araçtan bir kişinin hızla koşarak karşıya geçtiğini, çok kısa süre sonra patlamanın meydana geldiğini belirten Karagöz, patlayan aracın parçalarının çevresine düştüğünü ifade etti.

Bölgedeki bir kafenin masasının altına süründüğünü, bir süre sessizlikten sonra çok yoğun silah seslerinin gelmeye başladığını dile getiren Karagöz, mermilerden korunmak için çantasını kafasına siper ettiğini söyledi.

Bacağına bir kurşun isabet ettiğini, silah seslerinin bir süre sonra sona erdiğini aktaran Karagöz, 6 gün yoğun bakımda kaldığını, mesleğine 9 ay ara verdiğini kaydetti.

- Kitaba mermi isabet etti

Saldırı esnasında kafasına siper ettiği çantaya merminin isabet ettiğini, çantadaki kitabı delen kurşunun yön değiştirdiğini ve hayatını buna borçlu olduğunu sonradan öğrendiğini vurgulayan Karagöz, şöyle konuştu:

"Olay günü, çantamda bulunan kitap, baro ajandası ve baro kartını hatıra olarak büromda saklıyorum. Gelen mermi kitabı delip yön değiştirerek çantamdan çıktı. Fethi Sekin'in kahramanlığı ve kitabın çantamda bulunması sayesinde hayatım kurtulmuş oldu. Kitabı ve çantayı büromda bir hatıra olarak saklıyorum.

Olay sırasında ben yerdeyken adliye kafeye 66 mermi isabet etmiş. Teröristler adliyeye yaylım ateşi yaparken teröristlerin Fethi Sekin'e ateş ettiği hizada bulunuyordum ve kaldırımın üstünde hiçbir yere sığınamaz durumdaydım. Sol bacağımdan kurşun yedim. Leğen kemiğimi kırarak içeriye saplanmış. Mermiyle yaşıyorum. Yaralandıktan sonra uzun bir süre koltuk değneğiyle yürüdüm. Bir mermi ve 7 şarapnel parçası bacağıma saplanmış. Yüzde 31 iş gücü kaybı oldu. Zorluklarım oluyor ama önce vatan diyoruz. Vatan sağ olsun."

Karagöz, saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in gösterdiği kahramanlık sayesinde İzmir Adliyesi'nde büyük bir felaketin önüne geçildiğini vurgulayarak, "Sekin, kahramanca tutumuyla çok büyük bir faciadan dönmemizi sağladı. Kendisini burada yeniden saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

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avukat Bülent Karagöz Fethi Sekin izmir adliyesi saldırı

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