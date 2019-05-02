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Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent: Edirne

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:26 | Son Güncelleme

Eski payitaht Edirne, fethinin 658'inci yıl dönümü kutlamaya hazırlanıyor - Kutlamalar, 5 Mayıs'ta fetih yürüyüşüyle başlayacak - Edirne'nin ilk fotoğrafçılarının fotoğraflarını çektiği yerler, AA muhabirince aynı açıyla yeniden çekildi

EDİRNE (AA) - Edirne, fethinin 658'inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, Osmanlı hükümdarı 1. Murat Hüdavendigar zamanında 5 Mayıs 1361 yılında fethedilen Edirne'nin fethinin 658. yıl dönümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da törenlerle kutlanacak.

Kutlamalar, fetih yürüyüşüyle başlayacak.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrası Saraçlar Caddesi'nde mehteran gösterisi sunulacak. Etkinlikler kapsamında, Eski Cami'de mevlit ve hatim duası okunacak.

- Eski Edirne fotoğrafları aynı açıdan çekildi

Sultan 2. Abdülhamid'in koleksiyonundan ve İslam Konferansı Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi arşivinden derlenerek hazırlanan, geneli 1800'lü yılların sonlarında çekilmiş fotoğraflardan oluşan "Tarihi fotoğraflarla Edirne" albümünde yer alan fotoğraflar, aynı açıyla AA muhabiri tarafından yeniden çekildi.

Katalogda yer alan fotoğraflar, Basile Kargopoulo ve Dimitri Michailides imzasını taşıyor.

Kargopoulo, Edirne'nin bilinen en eski fotoğrafçılarından. Edirne'de açtığı fotoğraf stüdyosunu daha sonra İstanbul'a taşıyan Kargopoulo, Serfotograf-i Hazreti Şehriyari oldu.

Osmanlı-Rus Savaşı'nda Edirne'ye yerleşen Dimitri Michailides ise 1915 yılına kadar stüdyosunda faaliyet gösterdi.

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent: Edirne

- Eski payitaht Edirne, fethinin 658'inci yıl dönümü kutlamaya hazırlanıyor - Kutlamalar, 5 Mayıs'ta fetih yürüyüşüyle başlayacak - Edirne'nin ilk fotoğrafçılarının fotoğraflarını çektiği yerler, AA muhabirince aynı açıyla yeniden çekildi

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne
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Anahtar Kelimeler:
1. Murat Edirne Fetih

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