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Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

05.09.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarındaki lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından durdurulan botta, 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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