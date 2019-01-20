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Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 19:11 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 18.49'da merkez üssü Fethiye açıkları olan bir deprem kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin bilgilerine göre yerin 53.6 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü.

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

akdeniz

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.7 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesinin 53 kilometre açığında 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

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deprem Kandilli Rasathanesi Son Depremler AFAD

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