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  4. Fethiye açıklarında tekne battı: 8 ölü

Fethiye açıklarında tekne battı: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu şu ana kadar 8 kişinin cesedine ulaşıldı.Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak günü saat 01.35 sularında Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde yaklaşık 13 düzensiz göçmenin bulunduğu değerlendirilen bir lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzerine olay yerine hemen 3 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Fethiye açıklarında tekne battı: 8 ölü

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu şu ana kadar 8 kişinin cesedine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak günü saat 01.35 sularında Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde yaklaşık 13 düzensiz göçmenin bulunduğu değerlendirilen bir lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzerine olay yerine hemen 3 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) kurtarma faaliyetlerine başladı.
Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Fethiye’nin 5,5 deniz mili açıklarında 8 düzensiz göçmenin (3 kadın, 5 erkek) cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

Fethiye açıklarında tekne battı: 8 ölü

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